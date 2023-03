Serie A2, la Blue Factor batte il Forte dei Marmi per 5-4

Gara intensa, la prima di ritorno, al Casa Mora: decide la tripletta di Buralli



Castiglione della Pescaia: Che partita al Casa Mora: come all’andata tra Blue Factor Castiglione e Sgs Servizi Forte dei Marmi le emozioni non sono mancate, con i biancocelesti di Alberto Aloisi che alla fine l’hanno spuntata vincendo per 5-4.

Come al solito gran protagonista nei maremmani Federico Buralli, tripletta decisiva. Nel Castiglione Brunelli è a mezzo servizio, dopo l’influenza che non lo ha fatto allenare tutta la settimana; nel Forte di Massimo Mori non c’è Luca Lombardi. Un minuto di raccoglimento in memoria della strage dei migranti di Curto e si parte. Il vantaggio del Castiglione al termine di un attacco tambureggiate: Buralli è stoppato sull’alza e schiaccia da Bertozzi, e sulla pallina vagante a centro area il più lesto è Guarguaglini a mettere dentro l’1-0. Poco dopo in contropiede, Montauti è contrastato fallosamente in area da Ambrosio: Bertozzi ferma il bolide su rigore di Buralli. Il Forte si sveglia dopo metà tempo e in cinque minuti la ribalta. Reinuba Ballestero centralmente è incontrastato e davanti a Saitta infila a fil di palo l’1-1. Il Castiglione sbanda e su un contropiede ben organizzato, è Giovannelli ben smarcato sul secondo palo a mettere dentro il 2-1 rossoblù. Perfetti ferma fallosamente in area Poletti: Reinuba Ballestero prima spara fuori il rigore e sulla ribattuta ci pensa poi Saitta a dirgli di no.

Nel finale entra Brunelli e il capitano maremmano sull’assist di Santoni si fa trovare pronto a centro area e insacca il 2-2 che manda le squadre al riposo. Nella ripresa le due squadre continuano a battagliare. Al 10’ però inizia lo show di Buralli: il numero 5 biancoceleste si fa largo a destra entra in area e fa secco Bertozzi per il 3-2. Il Forte pareggia al 16: Chereches spinge l’azione, passaggio a Bicicchi che dal limite dell’area batte Saitta, 3-3. I versiliesi trovano anche la rete del nuovo sorpasso due minuti dopo: ancora un contropiede micidiale e Poletti da destra infila il 4-3 ospite. La Blue Factior non ci sta. Appena 43 secondi e Brunelli si vede respingere il tiro a botta sicura da Bertozzi, con il capitano biancoceleste che riesce a servire Buralli che mette dentro il 4-4. Questa volta è il Forte a disunirsi con Onori che recupera la pallina a centro pista e serve a sinistra il solito Buralli: diagonale imprendibile e rete del 5-4, 25 centro per il capocannoniere della serie A2. Il Castiglione controlla negli ultimi minuti e porta a casa altri tre punti.

Campionato serie A2 girone B: BLUE FACTOR CASTIGLIONE-SGS FORTE DEI MARMI 5-4

BLUE FACTIOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, (Alessandro Grossi); Mattia Piro, Federico Buralli, Diego Guarguaglini, Filippo Onori, Brando Santoni, Filippo Montauti, Luigi Brunelli, Emanuele Perfetti. All. Alberto Aloisi.

SGS FORTE DEI MARMI: Leonardo Bertozzi, (Raffaello Ciupi); Roberto Maggi, Diego Chereches, Francesco Poletti, Mattia Bicicchi, Gabriel Ambrosio, German Reinuba Ballestero, Piercarlo Cacciaguerra, Tommaso Giovannelli. All. Massimo Mori.

ARBITRO: Mauro Donato di Salerno.

RETI: pt (2-2) 3'12 Guarguaglini (C), 13'32 Ballestero (F), 18'32 Poletti (F), 24'06 Brunelli (C); st 9'34 Buralli (C), 16'11 Bicicchi (F), 18'10 Poletti (F), 18'53 e 21'23 Buralli (C).