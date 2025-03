Serie A2, la Blue Factor batte il Camaiore

Castiglione: Nel big-match del Casa Mora, il Castiglione gioca una gara maiuscola e stende la Rotellistica per 6-1. Triplette per Lasorsa e Buralli, Saitta para tutto. Biancocelesti al primo posto in classifica. Nel big-match della quarta giornata di ritorno, al Casa Mora la Blue Factor vendica la sconfitta dell'andata: batte 6-1 la Rotellistica Camaiore, al termine di una gara quasi perfetta. Una prestazione davvero importante per i biancocelesti di Massimo Bracali, che hanno sbloccato subito il match e poi dalla fine del primo tempo hanno preso in mano le redini dell'incontro, 2demolendo” la resistenza versiliese. Sugli scudi Oscar Lasorsa e Federico Buralli, autori entrambi di una tripletta, ma solidissima la partita del portiere Michael Saitta e del resto del quintetto da Mattia Maldini al capitano Luigi Brunelli, a Serse Cabella, Filippo Montauti e Mattia Piro.

Per la Rotellistica Camaiore di Alberto Orlandi una serata subito in salita, con i rossoblù che hanno cercato di ribattere, ma si sono dovuti arrendere alla forza e determinazione dei maremmani. Pronti via e il Castiglione passa subito: Buralli soffia la pallina a Maremmani e serve al centro per Lasorsa che liberissimo mette alle spalle di Bandieri. Sono passati appena 41 secondi. La Rotellistica Camaiore colpita a freddo stenta a reagire, con il Castiglione che però non trova il raddoppio. A metà tempo i rossoblu versiliesi pareggiano. Motaran cannoneggia dalla distanza, Saitta respinge corto e Mattugini è un falco a mettere sotto le gambe del portiere l'1-1. Motaran a 15 secondi dalla prima sirena spinge Lasorsa e Toti fischia il rigore: dai 5 metri e 40 la botta di Buralli vale il 2-1 per il Castiglione che manda le squadre al riposo. Ad inizio ripresa Maldini da centro pista spara verso la porta, Lasorsa devia al volo e insacca il 3-1. Un gol che indirizza la gara anche perché all'8' Brunelli serve sulla corsa Montauti che è letteralmente abbattuto davanti alla porta da Motaran. Rigore che Buralli non fallisce per il 4-1. Poi Cabella e Motaran si strattonano a lungo, ma il blu scatta solo per il castiglionese. Saitta ferma Maremmani sulla punizione di prima e il Castiglione rischiando pochissimo il power play del Camaiore. Lasorsa servito da Brunelli davanti alla porta, infila il 5-1 con una magia, per la sua tripletta personale. La discesa centrale di Buralli e botta terrificante, vale il 6-1, tripletta e 17esimo gol in campionato. Cabella si prende un nuovo blu, con Saitta che sigilla ancora la porta parando la punizione a Pardini. L'ultima emozione sul decimo fallo biancoceleste: sempre Saitta è glaciale a fermare l'azione di Caliumi sul terzo tiro libero di serata. Castiglione che vola a 30 punti al comando solitario del girone B.

Serie A2 girone B: Fattore Azzurro Castiglione-Rotellistica Camaiore 6-1

FATTORE BLU CASTIGLIONE: Michael Saitta, (Federico Bussotti), Mattia Piro, Mattia Maldini, Federico Buralli, Serse Cabella, Diego Guarguaglini, Filippo Montauti, Luigi Brunelli, Oscar Lasorsa. Tutto. Massimo Bracali.

ROTELLISTICA CAMAIORE: Marco bandieri, (mattia Giovanni Taiti); Davide Motaran, Mattia Raffaelli, Niccolò Mattugini, Andrea Caliumi, Matteo Pardini, German Reinuba Ballestero, Bruno Eduardo Alonso Moreno. Tutto. Alberto Orlandi.

ARBITRO: Roberto Toti di Salerno.

RETI: pt (2-1) 0'41” Lasorsa (C), 12'21 Mattugini (RC), 24'42 rig. Buralli (C); st 1'13 Lasorsa (C), 8'22 rig. Buralli (C), 14'55 Lasorsa (C), 18'49 Buralli (C)