Serie A2, la Blue Factor batte anche il Campolongo Hospital Salerno

Al Casa Mora contro i campani finisce 7-0 con il Castiglione che chiude i conti già nel primo tempo



Castiglione della Pescaia: La Blue Factor non si ferma: al Casa Mora, nell’ultima d’andata, il Castiglione di Alberto Aloisi liquida il Campolongo Hospital Salerno per 7-0, con una prestazione esemplare soprattutto nel primo tempo. Maremmani che partono sparati: Buralli dopo trenta secondi porta in vantaggio i suoi con un bolide da sinistra. Da questo momento la partita diventa un monologo, anche perché i salentini di Massimo Giudice cercano di ribattere, scontrandosi però contro una difesa ermetica e un Saitta che disinnesca i pochi tiri verso di lui. Sul contropiede al 10’, Buralli chiama alla corta respinta Marrazzo e Piro in tap-in segna il 2-0. Poco più di un minuto e sul batti e ribatti in area, Onori recupera e piazza la pallina nell’angolo alto per il 3-0.

Poi sempre Buralli parte in un coast to coast e davanti al portiere mette dentro con una alza e schiaccia, doppietta e 22 gol stagionale. Il Salerno si scioglie e i biancocelesti affondano: Brunelli inventa centralmente per Mountauti e il tocco è mortifero per il 4-0. Venti secondi e ancora Montauti da destra salta Alfan e mette dentro il 6-0 che chiude il primo tempo. Nella ripresa il ritmo cala con il Salerno che difende meglio e il Castiglione fa ruotare tutta la squadra. Un fallo di stecca alta in gioco pericoloso porta al rigore Buralli: Marrazzo para. Brunelli si becca il blu per una reazione, ma il Castiglione resite al power play campano. Saitta sventa il tiro libero del decimo fallo locale, parando il tiro ad Alfan. Marrazzo invece aggancia Onori beccandosi il rigore e il blu. Piro dal dischetto fa secco Melillo per il 7-0. C’è tempo per vedere la punizione di Sabetta, 15° fallo del Castiglione, con il neo entrato Ale Grossi che vola a deviare, e la punizione di Brunelli parata da Melillo.

Campionato serie A2 girone B: BLUE FACTOR CASTIGLIONE-CAMPOLONGO HOSPITAL SALERNO 7-0

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, Alessandro Grossi; Mattia Piro, Federico Buralli, Diego Guarguaglini, Filippo Onori, Brando Santoni, Filippo Montauti, Luigi Brunelli, Emanuele Perfetti. All. Alberto Aloisi.

CAMPOLONGO HOSPITAL SALERNO: Juanito Marrazzo, Giancarlo Melillo; Giuseppe Giudice, Francesco Sabetta, Muanuel Navarra, Manuel Masullo, Giorgio Giudice, Juan Cruz Fontan Alfani, Gianmarco Durante. All. Massimo Giudice.

ARBITRO: Matteo Righetti di Sarzana.

RETI: pt (6-0) 0’34” Buralli (C), 10’46 Piro (C), 11’57 Onori (C), 18’30 Buralli (C), 18’41 e 19’03 Montauti (C); st 12’29 pp Piro (C).