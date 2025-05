Serie A2, la Blue Factor al Casa Mora per centrare la serie A1

Sabato sera alle 20,45 la gara di ritorno contro i Pumas Viareggio, ai biancocelesti serve solo vincere. Squalificato il capitano Luigi Brunelli

Castiglione della Pescaia: E’ la partita più importante da 10 anni a questa parte per la Blue Factor. Sabato sera alle 20.45, arbitri Claudio Ferraro di Bassano e Paolo Moresco di Vicenza, ausiliario Pier Paolo Montomoli di Grosseto, il Castiglione con una vittoria tornerebbe in serie A1 e basterà vincere con un gol di scarto.

L’ultima volta nella massima serie per i biancocelesti è stata nel 2008-09 (c’aveva giocato anche l’anno precedente), e solo la ristrutturazione del tetto del palasport castiglionese costrinse la società a ritirarsi dalla stagione seguente, quando la squadra allenata allora da Federico Paghi si era anche qualificata per le coppe europee. La vigilia del match è stata poi caratterizzata da una vera polemica. I Pumas Viareggio hanno invocato la prova tv per un presunto fallo su un loro giocatore, e in prima istanza il Giudice sportivo aveva inflitto 3 giornate di squalifica al capitano castiglionese Gigi Brunelli. La società Hc ha fatto ricorso d’urgenza, aiutata dall'avvocato Franco Ciullini e dall'avvocato Stefano Pellacani. I giudici del ricorso hanno anche ascoltato in video conferenza lo stesso Luigi Brunelli, e la sentenza è stata quella di togliere due giornate di squalifica, con le motivazioni fra dieci giorni. Insomma, il clima sarà certamente caldo, con il presidente dell’HcC Marcello Pericoli che predica comunque umiltà: «Stiamo vivendo una stagione incredibile, ricca di successi con tutte le squadre – ha detto Pericoli – e vogliamo levarci le soddisfazioni in pista. La vicenda della squalifica del nostro capitano deve spronarci a dare ancora di più, impegnarci al massimo senza mai mancare di rispetto, ma con la forza del nostro talento. Chiedo ai castiglionesi di venire a sostenerci al Casa Mora, questi ragazzi molti sono nati e cresciuti a Castiglione, lo meritano». In stagione è la quarta partita dei biancocelesti di Massimo Bracali e Federico Paghi contro la squadra di Mirko Bertolucci: in campionato vittoria viareggina all’andata per 6-4 al Casa Mora e vittoria del Castiglione al ritorno per 2-1, oltre appunto al successo biancoverdearancio nella gara d’andata di questo atto finale per 2-1. Come detto, nella stagione 2015-16 il Castiglione secondo nel campionato a girone unico di serie A2 alle spalle del promosso Correggio, arrivò al playoff finale per la promozione contro il Sandrigo, terzo. Furono tre gare intense, con i sandricensi in un Casa Mora vuoto per problematiche di agibilità venute fuori in gara2 (la prima partita fu vinta dal Sandrigo in Veneto per 5-3, poi successo del Castiglione sempre per 5-3 nella seconda in Maremma), che la spuntarono ai rigori per 6-4 (ai supplementari 3-3). Ora la possibilità concreta di centrare un traguardo sperato in estate, e che si è concretizzato strada facendo.

I Pumas Viareggio potranno contare sul rientro del cileno Oscar Mora Pacheco, all’andata squalificato per un cartellino rosso patito nella sconfitta contro la Rotellistica Camaiore, ma forse sull’assenza di Bertolucci in panchina, impegnato con l’under17 alle finali a Seregno.