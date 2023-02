Serie A2, ancora un derby per la Blue Factor che va a sfidare l’HobbyStore

L’allenatore Aloisi: «Ci aspetta un’altra partita dove conterà la concentrazione e la pazienza»



Sabato in pista l’under15 a Follonica. Domenica giocano anche la serie B a Camaiore e l’under13 in casa contro il Cgc Viareggio

Castiglione della Pescaia: Nuovo derby per la Blue Factor, nell’ottava e penultima giornata d’andata del campionato di serie A2: il Castiglione di Alberto Aloisi gioca, sabato (alle 16 arbitro Roberto Toti di Salerno), sulla pista Parri contro l’HobbyStore Grosseto. Una partita anche questa già andata in onda in Coppa Italia, con due vittorie biancocelesti (6-2 in via Mercurio e 7-5 al Casa Mora).

Proprio Aloisi, come nel derby di sabato scorso contro il Follonica, mette in guardia i suoi: «Mi aspetto un’altra gara tirata dove conterà molto non farsi prendere dalla frenesia. Se il Follonica è un gruppo giovanissimo e in crescita, basta vedere il pari di mercoledì contro i Pumas, il Grosseto è invece formazione più esperta e che sa stare bene in pista. Ai ragazzi ho detto di rimanere calmi e fare quello che proviamo in allenamento. Per noi ogni gara va affrontata con al giusta carica e determinazione». Molti ex nei due quintetti. Nel Castiglione Luigi Brunelli, Federico Buralli e Michael Saitta. Nel Grosseto oltre all’allenatore-giocatore Carlo Gucci, ci sono anche Lorenzo Biancucci, Francesco Borracelli, Michele Nerozzi, Alessandro Saitta, Riccardo Salvadori.

Ieri si chiuso il campionato regolare dell’under19: i biancocelesti di Enrico Mariotti giocano al Varignano (ore 21.15 arbitro Luca Lossi di Viareggio) contro i Pumas Ancora Viareggio, capolista imbattuta e sempre vincente. Sabato impegno per l’under15: nel 15° turno derby al Capannino (ore 17 arbitro Daniele Moretti di Follonica) contro il Follonica. Domenica impegno anche per l’under13 di Alessandro Brizzi: alle 11 al Casa Mora (arbitro Pier Paolo Montomoli di Grosseto) derby contro il Cp Grosseto per la quattordicesima e ultima giornata del campionato, con i giovani biancocelesti che poi recupereranno il 4 marzo la gara sempre in casa, contro il Cgc Viareggio. Torna a giocare la serie B, sempre domenica: trasferta a Camaiore contro la Rotellistica (ore 17 arbitro Daniele Moretti di Follonica).