Serie A: il Nettuno si aggiudica per manifesta gara uno allo Jannella

Il primo match tra Big Mat Bsc ei laziali si è chiuso 11-1 per la squadra ospite

Grosseto: Niente da fare per il Big Mat Bsc Grosseto. I biancorossi cedono il passo per 11-1 contro il Nettuno 1945 allo stadio Jannella. La gara vede il Big Mat Bsc passare subito in vantaggio con Lopez che manda a punto Sellaroli. La reazione però del Nettuno non si fa attendere ei laziali nei due tempi successivi siglano ben quattro punti. Nel settimo inning il Nettuno ottiene altri due punti, portandosi sul temporaneo 6-1, per poi dilagare nel tempo successivo andando sul definitivo 11-1.

Per la squadra grossetana si segnalano i tanti giovanissimi prodotti del vivaio che sono scesi in campo, ovvero Orlandini, Risico, Venditti e Di Pietro.

Successione punti

Nettuno 1945 : 022 000 25X

Big Mat Bsc Grosseto : 100 000 00X

Battitori

Nettuno 1945 : Garcia 8 (0/3), Zazza 5 (2/4), Daniel Alejandro 7 (1/5), Mascai Coutinho 3 (1/4), Joseph Timo 6 (3/4), Mercuri 4 (1/2), Annunziata Nino 2 (1/4), Mazzanti 9 (3/4), Barbona DH (1/3, Scerrato 0/2);

Big Mat Bsc Grosseto : Sellaroli 6 (1/3), Aloma Herrera 5 (0/4), McIlwain 8 (1/3, Brecka 1/1), Lopez 2 (1/2, Orlandini 0/1), Isenia 9 (0/3, Risico 0/1), Giordani DH (1/2, Venditti 1/1), Ambrosino 7 (1/3, Ludovisi 0/1), Marucci 3 (1/3), Luciani 4 (0/3).

Lanciatori

Nettuno 1945 : Benelli (W, 6.0 IP, 6 H, 1 R, 1 ER, 3 BB, 3 SO), Pecci (2.0 IP, 2 H, 2 SO);

Big Mat Bsc Grosseto : Sireus (S, 5.0 IP, 8 H, 4 R, 4 ER, 4 BB, 3 SO), Giacalone Daza (2.1 IP, 4 H, 7 R, 7 ER, 3 BB, 3 SO), Di Pietro (0.2 IP, 1 H, 1 BB, 1 SO).

Arbitro capo : Mario Delicati Arbitro 1B : Alessandro Spera Arbitro 3B : Roger Zorzenon

Foto di Noemy Lettieri.