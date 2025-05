Serie A: il Nettuno si aggiudica gara uno

Il Big Mat Bsc Grosseto cede il passo per 4-0 sul diamante laziale (Foto cover Andrea Sellaroli di Noemy Lettieri)

Grosseto: Il Nettuno 1945 si è imposto per 4-0 in gara uno. I biancorossi del Big Mat Bsc Grosseto, privi di Luciani, Funzione, McIlwain e Martinus, proveranno a riscattarsi in gara due.

In gara uno il Nettuno ha siglato i primi tre punti nel quinto inning, mentre il 4-0 è arrivato nell’ottavo tempo.

Successione punti

Big Mat Bsc Grosseto: 000 000 000

Nettuno 1945: 000 030 01X

Battitori

Big Mat Bsc Grosseto: Sellaroli 4 (0/4), Aloma Herrera 6 (1/4), Giordani 8 (1/4), Antonia 5 (2/4), Isenia 9 (0/3), Lopez 2 (0/4), Ambrosino 7 (0/3), Marucci 3 (1/4), Piccinelli DH (0/3, Orlandini 0/1);

Nettuno 1945: Barbona DH (3/3), Garcia 8 (1/4), Joseph Timo 6 (0/4), Mascai Coutinho 9 (2/4), Zazza 5 (1/4), Mercuri 4 (1/4), Annunziata Nino 2 (2/3), Di Persia 3 (0/1, Sparagna 0/2), Mazzanti 7 (0/3).

Lanciatori

Big Mat Bsc Grosseto: Sireus (L, 5.0 IP, 8 H, 3 R, 3 ER, 1 BB, 3 SO), Giacalone Daza (3.0 IP, 2 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 5 SO);

Nettuno 1945: Pecci (W, 7.2 IP, 5 H, 1 BB, 6 SO), Benelli (1.1 IP, 2 SO).

Arbitri