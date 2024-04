Serie A: il Bologna si aggiudica gara uno e due contro il Big Mat Bsc

Grosseto: Non riesce a imporsi il Big Mat Bsc Grosseto nei primi due match contro il Bologna, squadra che l'anno scorso si è aggiudicata la vittoria del campionato. Gara uno si chiude infatti sul risultato di 7-1 per la squadra di casa, con Cinelli che sigla il primo punto della stagione biancorossa. Il Bologna si aggiudica anche gara due, imponendosi per 6-0.



Gara tre si giocherà questa sera, sabato 27 aprile, alle ore 20.

Gara 1

Successione punti

Big Mat Bsc Grosseto: 010 000 0

Fortitudo Bologna: 100 402 X

Battitori

Big Mat Bsc Grosseto: Giordani 8 (1/4), Aloma Herrera 4 (0/4), Mercuri 6 (1/2), Rodriguez Acosta DH (0/3), Cinelli 2 (0/2), Cappuccini 7 (3/3), Luciani 3 (1/3), Funzione 5 (0/2, Sellaroli 0/1), Tiberi 9 (0/2);

Fortitudo Bologna: Agretti 9 (0/2), Paolini 4 (1/2), Helder 3 (1/3), Martina 6 (2/3), Gamberini DH (0/2), Dobboletta 8 (0/1), Liberatore 2 (1/2), Fuzzi 5 (0/2), Bertossi 7 (0/3).

Lanciatori

Big Mat Bsc Grosseto: Barreto Grave De Peralta (L, 5.0 IP, 4 H, 5 R, 5 ER, 2 BB, 1 SO), Mega (1.0 IP, 1 H, 2 R, 1 ER, 2 BB);

Fortitudo Bologna: Leon (W, 5.0 IP, 4 H, 1 R, 1 ER, 2 BB, 2 SO), Robles Martin (S, 2.0 IP 2 H, 3 SO).

Arbitro capo: Luis José Salazar

Arbitro 1B: Luca Palazzotto

Arbitro 3B: Christian Zannoni

Gara 2

Successione punti

Big Mat Bsc Grosseto: 000 000 0

Fortitudo Bologna: 010 005 X

Battitori

Big Mat Bsc Grosseto: Giordani 8 (0/3), Aloma Herrera 4 (0/2), Mercuri 6 (0/3), Rodriguez Acosta DH (1/2, Oldano 0/0, Sellaroli 0/1), Cinelli 2 (0/2), Cappuccini 7 (0/3), Luciani 3 (0/2), Funzione 5 (0/2), Tiberi 9 (0/1);

Fortitudo Bologna: Agretti 9 (1/4), Paolini 4 (0/2), Helder 3 (1/3), Martina 6 (1/3), Gamberini DH (0/2), Dobboletta 8 (1/3), Liberatore 2 (1/1), Fuzzi 5 (1/3), Bertossi 7 (2/3).

Lanciatori

Big Mat Bsc Grosseto: Sireus (L, 4.0 IP, 5 H, 3 R, 2 ER, 3 BB, 4 SO), Artitzu (2.0 IP, 3 H, 3 R, 1 ER, 2 BB, 1 SO);

Fortitudo Bologna: Crepaldi (W, 4.0 IP, 1 H, 2 BB, 5 SO), Bassani (S, 3.0 IP, 5 SO).

Arbitro capo: Luca Palazzotto

Arbitro 1B: Christian Zannoni

Arbitro 3B: Luis José Salazar

(foto di Noemy Lettieri)