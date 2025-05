Serie A: il Big Mat Bsc vince gara uno contro il Macerata

I biancorossi s’impongono per 7-6 agli extra inning. Gara due ai marchigiani

Grosseto: Big Mat Bsc Grosseto e Hotsand Macerata si spariscono la posta in palio. I grossetani si sono imposti in trasferta per 7-6 in gara uno, mentre i marchigiani si sono aggiudicati per 2-4 il secondo match.

Gara uno comincia bene per il Big Mat Bsc che passa in vantaggio con Aloma Herrera, grazie a una valida di Antonia. Nel quarto tempo, invece, il Macerata prima pareggia e poi sigla l’1-2 temporaneo. Nel sesto inning è ancora Aloma Herrera a firmare il punto per il roster biancorosso. Nell’ottavo tempo il Big Mat Bsc Grosseto mette a segno ben quattro punti, grazie al solito Aloma Herrera, McIlwain, Lopez e Isenia. Sul risultato di 6-6 cominciano gli extra inning che, dopo un tempo di gioco, vedono la vittoria per 7-6 dei grossetani con Lopez che conquista casa base.

In gara due, invece, s’impone per 2-4 l’Hotsand Macerata. Per il Big Mat BSc Grosseto i punti arrivano tutti nel sesto inning con Antonia (su una doppia di Isenia) e con Isenia (grazie a una valida di Giordani).

Gara 1

Successione punti

Big Mat Bsc Grosseto: 100 001 040 1

Hotsand Macerata: 000 201 210 0

Battitori

Big Mat Bsc Grosseto: Sellaroli 4 (0/5), Aloma Herrera 6 (2/5), McIlwain 8 (2/5), Antonia 5 (1/4), Isenia 9 (1/5), Lopez 2 (2/4), Giordani 7 (2/5), Ambrosino DH (0/4), Luciani 3 (0/2, Funzione 0/2);

Hotsand Macerata: Paolini 4 (1/3), Noguera 5 (0/5), Carrera Lopez 3 (1/3), Fabrizio 2 (0/3), Leonora 9 (1/3), Di Turi De Frenza DH (1/5), Splendiani 7 (1/4), Pascoli 6 (0/4), Oldano 8 (0/3).

Lanciatori

Big Mat Bsc Grosseto: Sireus (4.2 IP, 2 H, 2 R, 1 ER, 4 BB, 5 SO), Giacalone Daza (2.0 IP, 1 H, 3 R, 3 ER, 5 BB, 2 SO), Artitzu (W, 3.1 IP, 1 H, 1 R, 1 BB, 6 SO);

Hotsand Macerata: Quattrini (6.0 IP, 4 H, 2 R, 1 ER, 1 BB, 9 SO), Peluso Rodriguez (1.0 IP, 1 H, 1 SO), Doba (L, 3.0 IP, 5 H, 5 R, 4 ER, 1 BB, 2 SO).

Arbitro capo: Marco Costa

Arbitro 1B: Andrea Braga

Arbitro 3B: Dario Gallo

Gara 2

Successione punti

Big Mat Bsc Grosseto: 000 002 000

Hotsand Macerata: 211 000 00X

Battitori

Big Mat Bsc Grosseto: Sellaroli 4 (0/4), Aloma Herrera 6 (1/3, Ludovisi 0/1), McIlwain 8 (0/3, Luciani 0/1, Funzione 0/1), Antonia 2 (3/4), Isenia 9 (1/4), Lopez 5 (2/4), Giordani 7 (1/4), Ambrosino 3 (2/3), Piccinelli DH (0/4);

Hotsand Macerata: Paolini 4 (1/4), Noguera 9 (2/4), Carrera Lopez 3 (0/4), Fabrizio 7 (2/4), Leonora E. 5 (1/4), Leonora D. 5 (1/4), Splendiani DH (0/4), Pascoli 6 (3/4), Di Turi De Frenza 2 (0/4).

Lanciatori

Big Mat Bsc Grosseto: Prins (L, 5.0 IP, 8 H, 4 R, 4 SO), Rodriguez Jimenez (3.0 IP, 2 H, 5 SO);

Hotsand Macerata: Moreno Gomez (W, 6.1 IP, 8 H, 2 R, 2 ER, 2 BB, 9 SO), Casimiri (1.2 IP, 2 H, 3 SO), Rojas Zerpa (1.0 IP, 1 SO).

Arbitri

Arbitro capo: Andrea Braga

Arbitro 1B: Dario Gallo

Arbitro 3B: Marco Costa