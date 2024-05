Serie A: il Big Mat Bsc se la vedrà con il Parma

Tripla sfida allo stadio Nino Cavalli per i biancorossi. Si comincia venerdì 17 maggio alle ore 20



Grosseto: Tutto pronto per la quarta giornata di campionato. Il Big Mat Bsc Grosseto, galvanizzato dalla prima vittoria stagionale e dalle buone prestazioni contro il San Marino, se la vedrà in trasferta contro il Parma. “Abbiamo reagito – commenta il manager Stefano Cappuccini – dopo una partenza difficile. Sapevamo che sarebbe stata una stagione complicata, con gare e squadre di altissimo profilo e con un gruppo giovanissimo e profondamente rinnovato. Scendiamo in campo con line up quasi integralmente composto da italiani under 23 di cui molti grossetani. Ma stiamo lavorando bene, la squadra è coesa e sempre più consapevole delle proprie potenzialità”.

Si comincia venerdì 17 maggio, alle ore 20, allo stadio Nino Cavalli di Parma. Gara due e tre invece si disputeranno sabato 18 maggio, alle ore 15 e alle 20. “È facile – conclude Cappuccini – trovare le motivazioni per giocare gare come queste. Ai ragazzi non ho da dire nulla, se non di curare la parte difensiva e di attaccare con coraggio e determinazione. Il Parma è indubbiamente una big, una squadra ben rodata e composta da giocatori di valore, ma questo non deve impedirci di esprimere il nostro gioco e provare a vincere fino all’ultimo inning”.