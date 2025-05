Sport Serie A: il Big Mat Bsc Grosseto gioca contro il Parma 8 maggio 2025

Allo stadio Nino Cavalli i biancorossi scenderanno in campo sabato 10 maggio alle 15.30 e alle 20.30. (Mattia Sireus nella foto di Noemy Lettieri) Grosseto: Tutto pronto per la doppia sfida tra il Big Mat Bsc Grosseto e il Parma. Allo stadio Nino Cavalli, sabato 10 maggio, i biancorossi sfideranno la prima forza del campionato di Serie A, dopo il pareggio con l’Hotsand Macerata e il recupero di gara due con il Bbc Grosseto. “Siamo molto carichi – commenta Mattia Sireus, lanciatore del Big Mat Bsc -, nonostante l’assenza di qualche componente del line-up. Siamo consapevoli di poter provare a ottenere un risultato positivo, mantenendo sempre alta la concentrazione ed esprimendo il nostro gioco. Andremo a Parma con la volontà di vincere”. Gara uno si giocherà alle 15.30 e alle 20.30 comincerà il secondo match. “Il Parma – conclude Sireus – è ovviamente un roster molto forte, ma noi siamo particolarmente motivati e vogliamo riscattarci dopo l’ultima sconfitta subita allo Jannella”.



