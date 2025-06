Serie A: gara uno al San Marino

Il Big Mat Bsc Grosseto cede il passo per 10-4 al campo La Ciarulla Serravalle

Grosseto: Gara uno al San Marino. I biancorossi non sono riusciti a imporsi, perdendo in gara uno contro il roster di casa per 10-4. Da segnalare il debutto sul monte di lancio di Martinus, appena rientrato dall’infortunio.

La gara ha visto il San Marino siglare subito tre punti nel primo inning. Il Big Mat ha conquistato casa base nel quarto tempo con Isenia, mentre altri due punti sono arrivati nel sesto da Lopez e ancora Isenia. Il quarto punto è stato siglato nell’ottavo inning da Lopez.

Successione punti

Big Mat Bsc Grosseto: 000 102 010

San Marino: 300 331 00X

Battitori

Big Mat Bsc Grosseto: Sellaroli 6 (0/4), Aloma Herrera 5 (0/4), McIlwain 8 (3/5), Antonia 4 (1/5), Isenia 9 (1/4), Lopez 2 (2/3), Marucci 3 (2/4), Luciani DH (0/2, Venditti 0/2), Piccinelli 7 (0/2, Ludovisi 0/1);

San Marino: Batista De Jesus 9 (2/2), Celli 8 (1/3), Helder 3 (0/5), Proctor 2 (2/5), Angulo Gamez 4 (1/3), Pieternella Vargas DH (3/4), Diaz 7 (1/5), Marlin 6 (1/4), Di Fabio 5 (0/1, Servidei 2/4).

Lanciatori

Big Mat Bsc Grosseto: Prins (L, 3.1 IP, 6 H, 6 R, 6 ER, 2 BB, 3 SO), Martinus (0.2 IP, 1 SO), Rodriguez Jimenez (3.0 IP, 7 H, 4 R, 4 ER, 2 BB, 4 SO), Isenia (1.0 IP, 2 BB, 1 SO);

San Marino: Lage Siso (W, 5.0 IP, 4 H, 1 R, 1 ER, 3 BB, 7 SO), Leal (2.0 IP, 3 H, 2 R, 2 ER, 4 SO), Mendez Matos (2.0 IP, 2 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 3 SO).