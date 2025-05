Sport Serie A: doppia sfida per il Big Mat Bsc a Reggio Emilia 23 maggio 2025

Grosseto: Tutto pronto per la doppia sfida tra Big Mat Bsc Grosseto e Reggio Emilia. I biancorossi di Enrico Vecchi proveranno riscattarsi e a risalire la classifica. “Abbiamo affrontato quasi tutte le trasferte – commenta il manager Enrico Vecchi – nel girone d’andata e la squadra un po’ ne ha risentito. Abbiamo anche dovuto gestire alcune assenze, come il viaggio negli Stati Uniti di McIlwain, qualche scelta tecnica e gli infortuni. Il morale però è alto e ci stiamo allenando bene, andremo a Reggio Emilia con la voglia di imporre il nostro gioco”. Si giocherà sabato 24 maggio alle 16 e alle 20 allo stadio Caselli. Oltre agli infortunati Aloma Herrera e Luciani, non ci sarà Ambrosino. Vincono e convincono gli under 18 del Big Mat Bsc Grosseto. I biancorossi si sono imposti mercoledì 21 maggio per 8-1 contro alla Fiorentina. Sul diamante dello Scarpelli hanno registrato un’ottima prestazione i lanciatori Brocca e Mangani. In attacco c’è da segnalare il triplo iniziale di Pugliese. (foto di Noemy Lettieri) Seguici



