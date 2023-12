Serie A di basket: il punto sulla stagione del Pistoia

Una stagione oltre le aspettative, che sta facendo esaltare tutti i tifosi biancorossi. Una prima parte di campionato da incorniciare senza alcun dubbio. Per Estra Pistoia la Serie A1 di Basket 2023-2024 non poteva cominciare nel migliore dei modi, con un avvio sprint e una vittoria dopo l’altra agguantata con grande personalità e voglia di vincere. Un atteggiamento, un approccio alle gare e uno stato di forma, sia fisico che mentale, che ha sorpreso gli avversari che alla vigilia della stagione, stando alle quote sul basket di Serie A, erano i favoriti nella lotta alle migliori posizioni per la fase Playoff del campionato. E invece oggi si ritrovano potenzialmente un altro concorrente per le fasi finali. Playoff Scudetto che quest’anno però avranno una piccola differenza nel loro format, durante le quali non si giocherà più al meglio delle 7 gare ma al meglio delle 5 gare, quindi con meno chance di rimonta in caso di sconfitte.

I numeri in questo avvio di campionato 2023-2024

Come si diceva, l’avvio di stagione del Pistoia ha dell’incredibile. Come confermato da coach Nicola Brienza al giornale “La Provincia”, la squadra sta facendo “qualcosa che va abbondantemente oltre le aspettative e a quelle che erano le premesse iniziali”. Ovvio ci sia molto fermento. Quanto alla contentezza, nemmeno da dire, anche se non abbiamo fatto ancora nulla”. Pistoia, infatti, a inizio stagione era una delle candidate alla lotta per non retrocedere, invece quest’anno sta facendo il cammino esattamente contrario. D’altronde è una neopromossa, tornata in Serie A1 dopo tre anni di assenza, con la retrocessione del 2020, al termine della finale Playoff contro Torino e la vittoria in gara 4. E quest’anno sta macinando numeri su numeri, record su record. Partiamo innanzitutto dai dati in classifica. Prendendo a riferimento le prime 11 gare di campionato Pistoia ha raccolto 6 vittorie e 5 sconfitte, mettendo insieme 12 punti e un sesto settimo posto condiviso con l’Olimpia Milano. A livello di punti, inoltre, Pistoia è riuscita a mettere a segno 884 punti a fronte di 891 subiti. Numeri di classifica non eccezionali ma che possono spiegare, ancor più, l’impresa che la squadra toscana sta facendo nel massimo campionato di basket italiano. La squadra biancorossa non è d’altronde nuova a sorprese, sia sul campo che fuori, come l’ingaggio di Maurizio Laudicino a nuovo Dg nel 2021, con l’esperienza chiusa nel giugno scorso. E così le sorprese si riflettono sul campo anche con qualche record da incorniciare per gli annali. Andiamo a vedere allora alcuni numeri che Pistoia è riuscita a conquistare quest’anno. A livello di singoli Payton Willis ha trovato nella vittoria esterna a Casale Monferrato contro Tortona, la migliore partita della sua carriera in biancorosso, realizzando 36 punti, cosa che lo mette al terzo posto delle classifiche all-time di squadra per numero di punti segnati in una sola gara, dietro ai 43 punti messi a segno contro Trento nella stagione 2016/2017 di Terran Petteway e i 37 di JaJuan Johnson marcati nel campionato 2013/14 contro Pesaro. Inoltre Pistoia ha trovato proprio contro Tortona il massimo punteggio stagionale, segnando 100 punti e 14 su 28 tiri da tre punti messi a segno.