Sport Serie A Baseball: Bologna vince gara uno, Big Mat Bsc cede in casa 14 giugno 2025

Nonostante una reazione e otto punti segnati, il Big Mat BSC non riesce a superare il Bologna, che si aggiudica gara uno per 8-12. Nella cover Aloma Herrera, foto di Noemy Lettieri. Grosseto: Il Bologna si aggiudica gara uno per 8-12. I biancorossi di Enrico Vecchi, nonostante abbiamo messo a segno ben otto punti, non sono riusciti a imporsi sul diamante dello stadio Gianni Falchi. Il match ha visto il roster di casa andare sul 4-0 dopo i primi due inning, mentre il pareggio biancorosso è arrivato nel terzo con il fuoricampo di McIlwain che ha mandato a punto anche Luciani, Sellaroli e Aloma Herrera. Nel quarto tempo è Lopez a conquistare casa base, mentre nel quinto è stata la volta di McIlwain. Sul risultato di 6-10 per il Bologna, è iniziato il settimo inning con i biancorossi che hanno siglato due punti grazie a Sellaroli e Aloma Herrera. Nell’ottavo tempo, il Bologna si è portato sul definitivo 8-12. Successione punti Big Mat Bsc Grosseto : 004 110 200

Fortitudo Bologna: 220 321 02X Battitori Big Mat Bsc Grosseto: Sellaroli 6 (2/5), Aloma Herrera 5 (2/4), McIlwain 8 (3/5), Antonia 4 (0/5), Isenia 9 (0/3, Piccinelli 0/1), Lopez 2 (2/4), Giordani 7 (1/4), Ambrosino DH (1/4), Luciani 3 (1/4);

Fortitudo Bologna: Albert 9 (1/5), Laise DH (1/4), Agretti 5 (1/2), Martina 6 (4/4), Gamberini 3 (1/5), Borghi 7 (2/5), Dobboletta 8 (0/2, Bruno 0/2), Liberatore 2 (1/3), Vaglio 4 (2/3). Lanciatori Big Mat Bsc Grosseto: Sireus (L, 4.0 IP, 9 H, 7 R, 3 ER, 2 BB, 3 SO), Giacalone Daza (1.1 IP, 3 H, 3 R, 2 ER, 2 BB, 2 SO), Artitzu (2.2 IP, 1 H, 2 R, 2 ER, 1 BB, 4 SO);

Fortitudo Bologna: Crepaldi (4.0 IP, 5 H, 5 R, 5 ER, 1 BB, 2 SO), Bassani (3.0 IP, 5 H, 3 R, 1 SO), Andretta (W, 2.0 IP, 2 H, 3 SO). Arbitri Arbitro capo: Andrea Caser

Arbitro 1B: Andrea Braga

Arbitro 3B: Filippo Guadagnini

