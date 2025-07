Serie A: allo Jannella arriva il Parma capolista

Sabato 5 luglio si giocherà allo stadio Jannella la doppia sfida: gara uno alle 15.30 e gara due alle 20.30

Grosseto: Allo Jannella arriva la capolista Parma. Il Big Mat Bsc Grosseto, dopo aver recuperato le gare con il San Marino e l’Hotsand Macerata, proverà a mettere in difficoltà il roster emiliano, ritrovando i tre lanciatori italiani, Sireus, Artitzu e Giacalone, appena rientrati dall’impegno con la nazionale under 23 a Praga per la Praga week, un torneo di preparazione al prossimo europeo. “Affrontiamo una delle squadre più temibili – commenta il biancorosso Tommaso Piccinelli -, ma siamo consapevoli delle nostre potenzialità e che possiamo strappare risultati positivi contro qualsiasi squadra. Siamo un gruppo molto unito e con ottime qualità, vogliamo far bene da qui fino alla fine della stagione”.

Il roster biancorosso cercherà di rifarsi puntando soprattutto sulle mazze di Brandon McIlwain, che guida la media battuta della squadra con .329, e con Miguel Lopez, media battuta .324. Pronti a dare il proprio contributo anche Aloma Herrera (.296) e Federico Giordani (.255). Sul monte di lancio spiccano invece i buoni numeri fatti registrare principalmente da J’rujeanon Isenia (Era 3.00), da Mattia Sireus (3.70) e da Scott Prins (3.86). Tifosi in attesa, però, anche del prossimo fuoricampo, visto che a guidare la classifica biancorossa è Brandon McIlwain con ben 5 home run, seguito da Aloma a quota 2.

Una partita complicata per i biancorossi del manager Enrico Vecchi, proprio contro la capolista Parma (18 vinte, 4 perse), per cercare di superare in classifica i cugini del Bbc Grosseto, avanti di una sola vittoria. Sugli altri campi il Bbc Grosseto sarà impegnato in casa dell’Hotsand Macerata, mentre San Marino ospiterà Reggio Emilia e il Nettuno ospiterà la Unipol Fortitudo Bologna.

Gara uno si giocherà sabato 5 luglio, alle 15.30, allo stadio Roberto Jannella, mentre gara due comincerà alle 20.30 sempre allo Jannella. Dopodiché i biancorossi giocheranno ancora allo Jannella sabato 12 giugno, alle 15.30 e alle 20.30, contro il Nettuno 1945. Per informazioni è possibile consultare il sito www.bscgrosseto.it.