Seria A, la Fiorentina viaggia a pieno ritmo

Inaugurato il viola Village con Jovic e Gollini. Raggiunti oltre diecimila abbonati in appena cinque giorni. Giornata intensa per la preparazione della viola. Galoppo a tutto campo con i moduli imposti da Vincenzo Italiano, estremamente soddisfatto di come stanno andando le cose. Domani prima uscita amichevole con il Real Vicenza.

Moena: Continua a ritmo intenso la preparazione della Fiorentina in Val di Fassa. Galoppo a tutto campo con i moduli imposti da mister Vincenzo Italiano, estremamente soddisfatto di come stanno andando le cose. «La machina della Fiorentina è ben avviata - ha detto - speriamo di toglierci delle soddisfazioni». Estremamente felice Jo Barone, direttore generale «spero tanto che Luka Jovic possa fare come Luca Toni», e intanto sta pensando ad altri colpi, uno dei quali potrebbe essere quello di Luis Alberto, mentre non esclude che Milenkovic possa restare alla Fiorentina.



Intanto sono saliti ad oltre diecimila gli abbonati in appena cinque giorni da quando è decollata la campagna. Inaugurato intanto il Viola Village, con Jovic e Gianluca Gollini, mentre per la giornata di domani è prevista la prima uscita stagionale contro il Real Vicenza.

Spazio autografi quest'oggi con Amrabat e Cabral. Solito grande sciame di tifosi che ogni giorno sono presenti a Moena per seguire da vicino i giocatori viola e sicuramente aumenteranno nei prossimi giorni. Grande attesa per la presentazione della squadra prevista per il 16 luglio nella piazza principale di Moena. Jovic: «buon rapporto con Italiano, mi sto inserendo, orgoglioso di essere alla Fiorentina». Venuti -Jovic out, per il serbo test in palestra.