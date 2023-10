Sergio Staino, il ricordo del presidente Giani

Firenze: «Non soltanto un grande talento ma anche una persona sempre pronta a mettere al servizio il proprio estro e la grande ironia per rappresentare tante campagne per iniziative benefiche. Anche per la Regione». Così il presidente della Regione Eugenio Giani ricorda Sergio Staino.



«Mi preme ricordare di nuovo Sergio Staino, ideatore di ‘Bobo’, che grazie al suo estro e alla sua inventiva ha illustrato tante campagne di enti ed istituzioni, anche della Regione Toscana. Ripenso al manifesto con il quale, anni fa, illustrò la riforma delle norme per il governo del territorio. Oppure quando si prestò, con alcune sue tavole, a collaborare alla realizzazione di un calendario per non vedenti. Oppure con i suoi lavori dedicati alla ‘Notte dei ricercatori’. Ma anche quando, al momento del mio insediamento come presidente della Giunta regionale, mi ha donato una maglietta con una sua vignetta. Il mondo della cultura toscano e nazionale ha perso una mente arguta, sempre in movimento e capace di strappare un sorriso. Con la sua ironia ed il suo talento ha divertito, raccontato, fatto riflettere. Per me è stato un grande amico. Ci mancherà».

(foto da Wikipedia)