Serena Vannicola nuova atleta della società di pallanuoto maschile "Argentario nuoto"

Monte Argentario: La società Pallanuoto maschile "Argentario nuoto" annuncia l’ingresso di Serena Vannicola, ex atleta della società Nautilus Pallanuoto Femminile di Civitavecchia, che quest’anno ha raggiunto i vertici della Serie A1.





Serena ha iniziato il suo percorso sportivo nel nuoto agonistico, coltivando una forte passione per l’acqua che l’ha portata, quasi per gioco, a provare la pallanuoto con la società maschile Centumcellae Pallanuoto Civitavecchia. Dopo pochi mesi di allenamenti, la giovane atleta si è appassionata profondamente a questo sport e, successivamente, è approdata alla Nautilus di Civitavecchia, dove è stata valorizzata dal tecnico Daniele Lisi, che ne ha riconosciuto subito il talento.





Formata sotto la guida del tecnico Daniele Lisi, Serena ha ricoperto sia il ruolo di portiere nelle giovanili Under 16, sia quello di attaccante nell’Under 18, distinguendosi come velocista grazie alle sue doti da ex nuotatrice. Giocatrice polivalente, capace di difendere e attaccare con grande determinazione, è stata apprezzata da compagni e tecnici per impegno, grinta e qualità tecniche.

Nel corso dell’estate 2025, vivendo a Porto Santo Stefano, Serena si è allenata con costanza presso gli impianti di Monte Argentario, prendendo parte alle attività sia con l’Under 16 sia con il gruppo Master, conquistando da subito la fiducia e l’affetto di compagni di squadra e genitori.





Da oggi, svincolata ufficialmente dalla Nautilus, Serena entra a far parte a pieno titolo della società di Pallanuoto Maschile Argentario nuoto. Il suo arrivo rappresenta un motivo di orgoglio per la società e una sfida emozionante per la stessa atleta, che avrà l’opportunità di confrontarsi nei campionati maschili nel ruolo di portiere.

Serena sarà guidata dal tecnico Roberto Schiano, allenatore di grande esperienza e professionalità, e affiancata dal presidente Franco Sordini, che insieme accompagneranno il suo percorso di crescita e integrazione nella squadra.

La società di Pallanuoto Maschile Argentario nuoto accoglie con entusiasmo Serena Vannicola e le augura una stagione ricca di soddisfazioni e successi.



