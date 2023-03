Serata Panathlon Grosseto con la Pallanuoto: ospite il CT della nazionale Campagna

Grosseto: Serata in gran spolvero quella organizzata dal presidente del Panathlon club Grosseto, Franco Rossi per venerdì 24 marzo alle ore 20:00. Nella cornice del salone delle feste dell’hotel Granduca di Grosseto sarà ospite e relatore il CT della nazionale italiana maschile di Pallanuoto, Alessandro Campagna. “Essere riusciti a portare a Grosseto il Commissario Tecnico della nazionale italiana di Pallanuoto, Alessandro Campagna per noi del Panathlon Club Grosseto è davvero un grande onore. Un modo, anche questo, di far conoscere ai nostri soci e simpatizzanti uno sport che spesso guardando la Tv ci ha entusiasmato per le imprese sportive”, conclude il presidente Franco Rossi.



Questa la scheda di Alessandro Campagna tratta da: www.federnuoto.it

E’ stato tra i giocatori più completi di tutti i tempi. Ha legato la propria carriera di club a due squadre: l'Ortigia, di cui è stato la bandiera per dieci campionati raggiungendo le semifinali playoff, e la Roma, con la quale ha vinto la Coppa delle Coppe e la Coppa Len. Con il Settebello ha giocato 409 partite ed è stato tra i protagonisti del Grande Slam vincendo dal 1992 al 1994 le Olimpiadi di Barcellona, la Coppa Fina di Atene, i Campionati Europei di Sheffield ed infine i Campionati Mondiali di Roma con il mitico Settebello di Ratko Rudic. Nella stagione '96-97 diventa il suo vice alla guida della nazionale e successivamente, nel dicembre del 2000, ne prende il posto. Nel frattempo, dal 1998 al 2000, allena la Nazionale juniores conquistando la medaglia d'oro ai Mondiali, l'argento e il bronzo agli Europei e l'argento alle Universiadi.Inizia così con gli Azzurri un cammino lungo 446 panchine, malgrado un’interruzione di sei anni in cui allena la Grecia con cui conquista il bronzo mondiale a Montreal 2005 che segue il quarto posto alle Olimpiadi di Atene.

Dal 2001 l'Italia conquista l'argento olimpico a Londra 2012 e il bronzo a Rio de Janeiro 2016, vince i titoli mondiali a Shanghai 2011 e Gwangju 2019 e perde solo ai tiri di rigori contro la Spagna la finale iridata a Budapest del 2022, anno in cui vince per la prima volta nella storia la World League a Strasburgo. Nel mezzo una storia costellata di medaglie: argento agli Europei di Budapest nel 2001 e a Zagabria 2010 e bronzo a Budapest 2014; argento in World League a Firenze 2011 e Ruza 2017 e bronzo ad Almaty nel 2012.