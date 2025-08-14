Serata musicale e varietà a Scarlino

Una notte di musica, risate e tradizione nella piazza del mercato

Scarlino: La piazza del Mercato nel centro urbano capoluogo si prepara ad accogliere la "Serata musicale e varietà", un appuntamento estivo che unisce musica dal vivo, canzoni popolari e momenti di comicità. L’evento, organizzato da Auser Scarlino Volontariato e dalla Pro Scarlino con il patrocinio del Comune di Scarlino, avrà inizio sabato 16 agosto alle 21.00.

Il pubblico potrà rivivere le atmosfere degli anni Sessanta con Emilio e Gianfranco in “Musica anni ’60”, per poi lasciarsi trasportare nei suoni e nei colori del Mediterraneo con “Il sole del sud”, un viaggio nella musica popolare insieme a Francesco, Alessandro, Valerio, Giacomo e Giuliana. La serata si concluderà con “Per fare due risate”, una serie di brevi sketch comici interpretati da Giuliana, Virio, Sergio e Mario, che promettono di strappare sorrisi e buonumore.

L’ingresso è libero e aperto a tutti.