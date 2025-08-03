Serata di gala “I Love Italy” con un trio di eccezione

La musica italiana che il mondo ci invidia con il Festival Music & Wine presso la Villa Granducale di Alberese

Alberese: Non si sono ancora completamente spenti i riflettori sull’enorme successo riportato poche sere fa nella piazza di Istia d’Ombrone con il flamenco del grande Carlos Piñana che il Festival Music & Wine cerca di bissare con una grande “serata di gala” presso la meravigliosa Villa Granducale di Alberese per mercoledì 6 agosto con inizio alle 21,15. Ospite dei bellissimi giardini che dalla storica costruzione guardano verso la Maremma e la città, un trio di eccezione quale quello formato dalla splendida voce di Sabrina Gasparini (anche in veste di conduttrice della serata), dall’istrionico violino di Gentian Llukaci e dal pianoforte virtuoso di Alessandro Di Marco. Con il loro spettacolo “I Love Italy” promettono un viaggio in quella musica italiana che tutto il mondo ci invidia: una vera e propria carrellata di continue emozioni musicali, che si snoda dall’Opera alla musica da film, dalla canzone d’autore fino alla Czarda del Monti, passando attraverso l’omaggio a due delle nostre più iconiche “città musicali”, quali Venezia e Napoli, assicurando certamente una tempesta di emozioni e ricordi sotto le stelle d’agosto. Venendo agli interpreti, Sabrina Gasparini da oltre trenta anni è apprezzata interprete della musica italiana d’autore nella quale dimostra la sua grande anima interpretativa nella quale si distingue, affrontando anche generi musicali di nicchia quali la musica yiddish, il tango e le canzoni popolari. Non sono certamente da meno il violinista Gentian Llukaci, nato a Tirana e da molti anni in Italia, che vanta una grandissima esperienza internazionale sia come solista che in gruppi musicali di prestigio e il pianista Alessandro Di Marco vincitore di numerosi concorsi internazionali e anch’esso con una intensa attività concertistica di assoluto spessore sulle spalle. Ingredienti questi che promettono dunque una serata di grande musica, che sarà resa ancora più accattivante dalla degustazione di vini e prodotti del territorio offerta dalla Pro Loco Alborensis di Alberese, coorganizzatore dell’evento insieme all’Associazione Amici del Quartetto, all’Assessorato alla Cultura del Comune di Grosseto e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, sotto la instancabile direzione artistica del maestro Giovanni Lanzini.

Come per gli altri eventi del Festival, anche lo spettacolo di Alberese sarà ad ingresso gratuito senza necessità di prenotazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Festival www.musicwinefestival.ito via Whatsapp (al numero 333 9905662) o tramite email (amiquart@gmail.com) sia presso l’infopoint della Pro Loco Alborensis.