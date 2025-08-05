Il Consorzio Vino Chianti vola in Cina: al via il 22 agosto l’Academy 2025
Serata dedicata alla Luna, all'Osservatorio di Roselle
Grosseto: Questo venerdì 8 agosto alle ore 21:30 meteo permettendo l'Osservatorio sarà aperto per una serata osservativa dedicata alla Luna, saranno utilizzati molti telescopi con diverse configurazioni ottiche per soddisfare il più possibile le preferenze dei visitatori..
Sarà attiva e visualizzabile da tutti gli appassionati la All-skycam per la ripresa delle stelle cadenti.
I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione scrivendo ad amsa.grosseto@gmail.com