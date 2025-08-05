Attualità

Serata dedicata alla Luna, all'Osservatorio di Roselle

Grosseto: Questo venerdì 8 agosto alle ore 21:30 meteo permettendo l'Osservatorio sarà aperto per una serata osservativa dedicata alla Luna, saranno utilizzati molti telescopi con diverse configurazioni ottiche per soddisfare il più possibile le preferenze dei visitatori..

Sarà attiva e visualizzabile da tutti gli appassionati la All-skycam per la ripresa delle stelle cadenti.

I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione scrivendo ad amsa.grosseto@gmail.com