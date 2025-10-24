Cronaca Sequestrati oltre 500 capi d'abbigliamento e accessori contraffatti dalla Guardia di finanza di Lucca 24 ottobre 2025

24 ottobre 2025 158

158 Stampa

Redazione

Sequestrate borse ed accessori di brand di alta moda posti in vendita vicino ai mercati rionali e alle passeggiate del litorale versiliese. Rinvenuti anche certificati di garanzia artatamente contraffatti. Lucca: I finanzieri del Comando Provinciale di Lucca nell’ambito del controllo economico-finanziario del territorio, stanno attenzionando la fenomenologia dell’abusivismo commerciale e della rivendita di merce contraffatta che si concentra sul litorale versiliese. Nel corso di tre distinti interventi, eseguiti nell’ultimo weekend, il personale del Gruppo di Viareggio ha sottoposto a sequestro 547 capi di abbigliamento ed accessori riportanti marchi di note case di alta moda finemente contraffatti. Su molti di questi sono stati ritrovati riferimenti ed indicazioni riconducibili ad imprese straniere nonché riproduzioni di certificati di originalità e di garanzia. Il modus operandi attuato dai venditori abusivi è quello di posizionarsi nei pressi dei mercati comunali o delle passeggiate litoranee che, in questo periodo, sono maggiormente frequentate complice il bel tempo ed il prolungamento della stagione turistica. Non è insolito, infatti, imbattersi in ambulanti pronti a vendere merce contraffatta anche a pochissimi metri di distanza dagli esercizi commerciali in cui sono esposti i prodotti originali. L’attività delle Fiamme Gialle lucchesi è ulteriore segnale di presidio della legalità nel territorio della Versilia. L’azione si inserisce nei compiti istituzionali della Guardia di Finanza impegnata a reprimere gli illeciti in ogni forma, a presidiare il mercato legale e la libera concorrenza, nell’interesse del consumatore e della sana economia. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cronaca Sequestrati oltre 500 capi d'abbigliamento e accessori contraffatti dalla Guardia di finanza di Lucca Sequestrati oltre 500 capi d'abbigliamento e accessori contraffatti dalla Guardia di finanza di Lucca 2025-10-24T11:15:00+02:00 287 it Sequestrate borse ed accessori di brand di alta moda posti in vendita vicino ai mercati rionali e alle passeggiate del litorale versiliese. Rinvenuti anche certificati di garanzia artatamente contraffatti. PT1M /media/images/guardia-di-finanza-lucca-sequestro-68fb37e95dc14.jpg /media/images/thumbs/x600-guardia-di-finanza-lucca-sequestro-68fb37e95dc14.jpg Maremma News Lucca, Fri, 24 Oct 2025 11:15:00 GMT