Sequestrati oltre 3,5 Km di luminarie e migliaia di prodotti non sicuri

Grosseto: I militari del Comando Provinciale di Grosseto, in vista dell’approssimarsi delle festività natalizie, stanno intensificando le attività di controllo economico del territorio, monitorando in modo capillare la merce posta in vendita presso gli esercizi commerciali maggiormente frequentati in questo periodo dell’anno.

Tali interventi, oltre a proteggere i consumatori dai rischi che possono derivare dall’utilizzo di prodotti non sicuri, contribuiscono a garantire il corretto funzionamento del mercato affinché gli operatori economici onesti possano beneficiare di una sana e corretta concorrenza.

Questa volta, a finire sotto la lente dei finanzieri della Compagnia di Follonica è stato un negozio ubicato nel Comune di Roccastrada che esponeva, pronti per la vendita, numerosi articoli natalizi (luminarie, addobbi, giocattoli e accessori elettronici) privi dei requisiti minimi previsti dalle normative nazionale e comunitaria, ovvero di quelle informazioni indispensabili a garantirne sicurezza e genuinità, in particolare quando destinati ai più piccoli.

Al fine di evitare la commercializzazione della merce potenzialmente pericolosa, le Fiamme Gialle hanno sottoposto a sequestro amministrativo circa 48.000 articoli - tra questi oltre 3,5 km di luminarie - e segnalato in via amministrativa il titolare dell’esercizio alla competente Camera di Commercio.

L’attività testimonia il costante impegno profuso dal Corpo nella tutela della sicurezza economico-finanziaria del territorio. Contrastare la diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di legge significa contribuire a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo. L’azione della Guardia di Finanza di Grosseto, anche in ragione della forte vocazione turistica rivestita dalla provincia maremmana, proseguirà senza sosta nel corso delle prossime festività.