Sequestrati circa 10.000 prodotti carnevaleschi non conformi agli standard di sicurezza

Lucca: I finanzieri del Comando Provinciale di Lucca, con l’approssimarsi del Carnevale hanno intensificato i controlli volti a verificare la commercializzazione dei prodotti carnevaleschi che potrebbero risultare dannosi per la salute del consumatore. Gli opportuni riscontri effettuati, dai militari del Gruppo di Lucca, in due esercizi commerciali della città, hanno consentito di individuare e sottoporre a sequestro circa 10.000 oggetti tipici di questo “festoso e goliardico” periodo dell’anno, poiché risultati non conformi agli standard di sicurezza previsti dalle normative comunitarie e nazionali. Tra il materiale esposto in libera vendita sugli scaffali sono state rinvenute maschere, stelle filanti, coriandoli, bombolette spray e parrucche sprovviste della marcatura di conformità europea “CE” nonché delle indicazioni di provenienza. Le Fiamme Gialle hanno proceduto altresì a sequestrare numerosi giocattoli per bambini privi delle informazioni minime di sicurezza e potenzialmente pericolosi per la salute dei minori. I titolari degli esercizi commerciali sono stati segnalati alla Camera di Commercio che provvederà ad irrogare le relative sanzioni. I prodotti ritirati dal commercio saranno distrutti al termine dell’iter procedimentale. Le operazioni condotte dalla Guardia di Finanza rispecchiano il costante impegno del Corpo a tutela dei consumatori, svolgendo azione di contrasto dei diversi fenomeni illeciti così favorendo un mercato libero improntato ad una sana concorrenza a vantaggio degli operatori economici corretti. Seguici



