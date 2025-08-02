Sequestrati 22.000 articoli per bambini non sicuri: scattano i controlli della Guardia di Finanza

Nel mirino un esercizio commerciale del capoluogo. Prodotti privi di indicazioni obbligatorie su materiali e rischi per la salute. (Foto di repertorio).

Lucca: Maxi sequestro di articoli per bambini nel capoluogo toscano. I finanzieri del Comando Provinciale di Lucca, durante un’attività ispettiva volta a verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza dei prodotti previste dal Codice del Consumo, hanno sequestrato circa 22.000 articoli non conformi.

L’operazione, condotta dal Nucleo Mobile del Gruppo di Lucca, ha riguardato un esercizio commerciale della città dove, sugli scaffali, erano in vendita prodotti destinati ai più piccoli privi delle necessarie informazioni previste dalla normativa nazionale e comunitaria.

Nel dettaglio, i militari hanno individuato e sequestrato elastici per capelli, mollette, cerchietti, bigiotteria, peluche e borracce per bambini, sprovvisti di:

indicazioni sui materiali utilizzati e metodi di lavorazione ,

, informazioni sulle caratteristiche merceologiche ,

, avvertenze sulla possibile presenza di sostanze dannose per la salute.

Tutti i prodotti erano esposti in libera vendita, accessibili anche a clienti minorenni, e potenzialmente pericolosi proprio per la mancanza di etichettatura e certificazioni di conformità obbligatorie.

Il sequestro rientra nell’azione di contrasto della Guardia di Finanza a tutela dei consumatori, in particolare dei più vulnerabili come i bambini, e ha l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme di sicurezza sui prodotti immessi sul mercato.

Accertamenti sono tuttora in corso per risalire all’origine della merce e alle eventuali responsabilità amministrative o penali a carico del titolare dell’attività.



