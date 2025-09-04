"September more" a Principina e Marina

Sabato 6 settembre la Pro Loco di Marina e Principina presenta "September more”, il primo evento settembrino della riviera della Maremma.

Principina: Si parte alle 18 a Principina a mare con la seconda edizione del Principina gin and tonic Festival. Dopo il successo della prima edizione quest’anno saranno presenti dieci produttori artigianali, provenienti da tutta Italia, che proporranno drink Premium preparati con gin e distillati di altissima qualità. Le attività di ristorazione di Principina a mare presenteranno specialità gastronomiche da abbinare al gin (porchetta, mortadella grigliata, tapas e cinghiale) in versione “finger food”. Oltre a degustare fantastici drink, il pubblico potrà parlare direttamente con i creatori dei gin e scoprire territorialità, botaniche e metodi di lavorazione. Inoltre ci sarà la possibilità di acquisto delle tantissime etichette di gin artigianale. L’evento sarà accompagnato dal folk-rock della Leggera Electric Folk Band, nella sorprendente versione itinerante su autocarro attrezzato.

A Marina di Grosseto la festa inizierà alle 21.15 quando il lungomare diventerà una grande sala da ballo con Dj set e scuole di danza. La serata si concluderà alle 23.40 con i fuochi d’artificio visibili in tutta la riviera. Il calendario Eventi Estate di Marina di Grosseto e Principina a mare è a cura della Pro Loco con la collaborazione del Comune di Grosseto, dell’Associazione Balneari della Maremma grossetana, del comitato Friends for Principina e di tanti operatori economici del territorio.

Info su: www.rivieradellamaremma.it, sui Social della Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a mare e al numero 335 584 9911 (tel e wa).



