Senza linea telefonica da oltre tre mesi: «Siamo isolati, nessuno ci ascolta»

Nel comune di Roccalbegna un’abitazione è priva del servizio voce da più di novanta giorni. Dopo numerosi solleciti rimasti senza risposta, il titolare dell’utenza ha presentato un ricorso d’urgenza al Tribunale di Grosseto.

Vallerona: "Da oltre tre mesi, un’abitazione della frazione di Vallerona, nel comune di Roccalbegna, è completamente isolata: la linea telefonica fissa non funziona e non possono né ricevere né effettuare chiamate" così scrive un lettore.

"Nonostante i ripetuti solleciti il disservizio persiste, senza che sia stata comunicata alcuna tempistica per il ripristino. Una situazione che, purtroppo, non è nuova: negli ultimi anni la linea ha subito diversi guasti, causando interruzioni sia al servizio voce che alla connessione dati".

"Di fronte al silenzio del gestore e all’assenza di soluzioni concrete - continua il lettore - , ho deciso di presentare un ricorso d’urgenza al Tribunale di Grosseto, per ottenere il ripristino del servizio essenziale".

La vicenda è resa ancora più grave dalla scarsa copertura mobile nella zona, che lascia tutti tagliati fuori da qualsiasi contatto con l’esterno. «Da mesi viviamo isolati, senza poter comunicare con nessuno. È una situazione inaccettabile», racconta il lettore.

Il caso riaccende i riflettori sulle difficoltà delle aree interne e rurali, dove i disservizi delle reti di telecomunicazione si sommano spesso alla mancanza di alternative, compromettendo la sicurezza e la vita quotidiana dei cittadini.