Cri Costa Argento: "Sentite condoglianze per improvvisa scomparsa di Itala Lucignani"

Orbetello: La Croce Rossa Italiana Comitato della Costa d'Argento, scrivono Michele Casalini, Giorgio Rizzardi ed Antonella Escardi è vicina alla famiglia Lucignani di Porto Ercole per la scomparsa improvvisa di Itala Lucignani, 70enne già funzionaria amministrativa dell'ospedale civile di Orbetello. Si esprimono sentite condoglianze al fratello Meco ed alla nipote Arianna nel ricordo della carissima Itala che abbiamo avuto modo di apprezzare sul piano professionale ed umano. I funerali si terranno il giorno Giovedì 3 Luglio alle ore 9:30 nella chiesa San Paolo della Croce di Porto Ercole. Seguici



