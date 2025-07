Il progetto che unisce ascolto, formazione e prevenzione contro la violenza di genere

Grosseto: Prosegue l’impegno di Confartigianato Imprese Grosseto e del Soroptimist International d’Italia nella diffusione del progetto Sentinelle nelle Professioni contro la violenza, un’iniziativa nata da un accordo nazionale con l’obiettivo di costruire una rete capillare di professioniste e professionisti in grado di riconoscere i segnali della violenza di genere e accompagnare le persone verso la rete di aiuto.

Dopo l’evento di lancio a Grosseto, un nuovo importante appuntamento è in programma a Orbetello, martedì 15 luglio alle ore 18:00 presso l’ex chiesa di Sant’Antonio in via Dante Alighieri, grazie alla collaborazione con il Soroptimist Club di Orbetello Costa d’Argento.

L’incontro, aperto al pubblico, vedrà la partecipazione di rappresentanti delle forze dell’ordine, del mondo dell’impresa, delle professioni e del volontariato.

Interverranno:

· Capitano Nicolò Lusito, comandante della Compagnia Carabinieri di Orbetello

· Maresciallo Ordinario Martina Borellini, Stazione Carabinieri di Orbetello

· Laura Parlanti, avvocata e consigliera di parità – Provincia di Grosseto

· Monica Bicicchi, presidente settore Estetica – Confartigianato Imprese Grosseto

· Carla Trevisani, Associazione Olympia De Gouges

“Un piccolo gesto può fare la differenza. Unisciti alla rete delle Sentinelle!”

Il progetto mira a coinvolgere in particolare le professioni del benessere, della bellezza e dello sport, che ogni giorno entrano in contatto con molte donne e possono diventare figure di ascolto e segnalazione.

Come sottolinea Monica Bicicchi, presidente settore Estetica – Confartigianato Imprese Grosseto “La prevenzione passa dalla responsabilità condivisa. Le imprenditrici e i professionisti possono svolgere un ruolo fondamentale: essere sentinelle significa formarsi e prendersi cura anche della parte invisibile del benessere delle persone”.

“Il progetto Sentinelle nelle Professioni- afferma Edy Rita Bronchi presidente Soroptimist Club di Orbetello Costa d’Argento- contro la violenza consiste nel coinvolgere categorie Professionali in vari ambiti o luoghi frequentati da ragazze e donne come centri sportivi, palestre, estetiste, centri commerciali e culturali, negozi e altre attività per monitorare con discrezione ed empatia atteggiamenti che inducono al dubbio di situazioni di violenza. Naturalmente la violenza nelle sue sfaccettature fisica, psicologica, economica nonché atti persecutori, cyberviolenza, controllo, minacce. Per tale motivo è nata la campagna "Read the sign" che il Soroptimist International d'Italia sostiene grazie al delicato e prezioso lavoro delle "Categorie Sentinelle, che nel cogliere e riconoscere quella sofferenza troppo silenziosa aiutano le donne a prendere coscienza di sé a reagire e salvare anche situazioni estreme.”

Prossime tappe saranno dedicate ad appuntamenti formativi per operatori e operatrici interessati a entrare nella rete delle Sentinelle nelle Professioni.