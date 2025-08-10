“Sentimiento Latino” a Batignano: musica, vino e atmosfera sudamericana con il Duo Volver

Mercoledì 13 agosto, nella chiesa di San Martino, il Festival Music & Wine propone un viaggio musicale tra Brasile e Argentina. Ingresso gratuito e degustazione offerta dalla Pro Loco.

Batignano: Undicesimo appuntamento del Festival internazionale Music & Wine e ultima tappa di agosto prima della pausa estiva: mercoledì 13 agosto, alle 21.15, la chiesa parrocchiale di San Martino ospiterà lo spettacolo “Sentimiento Latino”.

Protagonista sarà il Duo Volver, formato dal mezzosoprano Miriam Callegaro e dalla chitarrista Carla Tessari, che offrirà un raffinato omaggio alla musica colta di Brasile e Argentina. In programma brani celebri e intramontabili di autori come Paurillo Barroso, Miguel Kertsman, Carlos Gardel, Ariel Ramirez, Heitor Villa-Lobos e Laurindo Almeida, oltre a pezzi della tradizione brasiliana.

Il pubblico sarà accompagnato in un percorso carico di emozioni, tra la nostalgia di “Alfonsina y el mar” di Ramirez, il tango “Volver” di Gardel, “Cançao do Amor” di Villa-Lobos e i vivaci “choros” brasiliani. Un repertorio che unisce musica colta e popolare, frutto della versatilità e della solida esperienza concertistica delle due artiste veronesi.

L’evento sarà reso ancora più conviviale dal rinfresco e dalla degustazione dei vini dell’Azienda Ricci di Fonteblanda, offerti dalla Pro Loco di Batignano. Come sempre, l’ingresso è gratuito e non è necessaria prenotazione.

Il Festival Music & Wine tornerà dopo la pausa estiva sabato 13 settembre con un concerto di violino e pianoforte alle Terme Leopoldo II di Marina di Grosseto.

Maggiori informazioni su www.musicwinefestival.it, via Whatsapp al 333 9905662 o email amiquart@gmail.com.



