Sensini e Gargiulo le maremmane che fanno volare sull'acqua al Coni a Roma

Roma: Si, le due stupende donne maremmane Alessandra Sensini e Agnese Gargiulo che fanno volare sull'acqua tanti atleti nei giorni scorsi hanno partecipato presso il Palazzo del Coni a Roma all'assemblea elettiva della Classe Kiteboarding e Wingfoil Italia dove è stato confermato Presidente Mirco Babini, per il terzo mandato e Agnese Gargiulo come nuova Vicepresidente, consiglieri Sergio Cantagalli, Claudio Alessandrello, Eddy Piana, Niccolò De Simone, nuovo ingresso per il pugliese Daniele De Nuzzo, che subentra a Luca Valentini.

Qualche curiosità, Alessandra Sensini la pluri olimpica della vela italiana, lì presente come FIV direttore tecnico della squadra giovanile, ha un palmares di medaglie trofei e riconoscimenti infinito ed è ricordata insieme ad Agostino Straulino nella Walk of Fame dello Stadio Olimpico, i due soli velisti riportati nelle 140 targhe con i nomi e lo sport degli atleti più famosi e titolati d'Italia, Agnese Gargiulo ha organizzato negli anni scorsi le più importanti manifestazioni della classe Kiteboarding e Wingfoil nel Mar di Maremma e non solo ed è giudice delle più note regate a vela, la prossima il Trofeo Accademia Navale a Livorno. Artemare Club negli scorsi anni l'ha "vestita" con il blazer dell'associazione come spera di avere l'onore di fare nel prossimo futuro con Alessandra Sensini.