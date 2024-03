Semproniano: Il calcio, anche nei piccoli Borghi, unisce ancora. "Un cuore bianco-blu che batte da tutta Italia." Un tifo sfegatato per l'U.S.D. Semproniano, squadra di calcio fondata nel 1967 che ha da sempre saputo unire il paese sia in campo che fuori. "Siamo qui per amore!"

È la bella storia degli ultras del Semproniano. Tutti sempronianini di origine, vengono da Milano, Roma, Siena e si uniscono a chi Semproniano lo vive sempre per sostenere la squadra del paese! La magia di Semproniano e il loro attaccamento alle proprie radici, hanno spinto questi ragazzi a dare vita ad un goliardico gruppo: "Gens Sempronia". Amicizia, cori, sciarpe, striscioni e tanta voglia di stare insieme. Gli ultras del Semproniano vi aspettano al G. Grispini per tifare tutti insieme i colori bianco-blu!