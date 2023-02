Attualità Seminario di ANCE Grosseto: “La congruità della manodopera in edilizia” 5 febbraio 2023

Redazione Grosseto: L’ANCE Grosseto in collaborazione con il Collegio dei Geometri della Provincia di Grosseto, organizza un seminario tecnico sul tema: “La congruità della manodopera in edilizia”. L’incontro si svolgerà il 7 Febbraio con inizio alle ore 16.00 presso la sala conferenze dell’ANCE Grosseto – Viale, Monterosa, 56 - Grosseto con il seguente programma: Massimo De Blasis – Presidente ANCE Grosseto

Patrizio Sgarbi – Presidente Collegio dei Geometri Grosseto

Bruno Rosi – Presidente Cassa Edile Grosseto Relatori: Federica Fedeli – Direzione Relazioni Industriali ANCE

Alessandro Galli – Direttore Cassa Edile Grosseto Durante il seminario, a cui hanno aderito le aziende associate all’ANCE Grosseto, oltre a tecnici e liberi professionisti, saranno approfonditi l’excursus normativo e contrattuale collegati anche alle norme sui bonus fiscali nelle ristrutturazioni edilizie e sugli interventi di rendimento energetico. L’iniziativa ha anche lo scopo di approfondire la necessità della congruità della manodopera nel rispetto delle regolarità applicative del Contratto Collettivo di Lavoro per la buona esecutività dei lavori, oltre che una più dettagliata conoscenza della materia per i tecnici abilitati.

