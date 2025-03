Sei Toscana pianta 15 alberi per compensare la CO₂ emessa durante le ultime due edizioni di Strade Bianche

Grosseto: Sei Toscana rafforza il suo impegno per la sostenibilità con la piantumazione di 15 nuovi alberi presso la propria sede operativa di Isola d’Arbia. Oggi, in occasione del World Wildlife Day, l’iniziativa realizzata in collaborazione con l’Università di Siena ha visto la messa a dimora di 5 cipressi e 10 lecci alla presenza del presidente di Sei Toscana, Alessandro Fabbrini, e del professor Simone Bastianoni dell’Università degli studi di Siena. L’intervento rientra nel progetto di compensazione della CO₂ emessa durante le edizioni 2023 e 2024 della prestigiosa manifestazione ciclistica Strade Bianche che tornerà a Siena questo weekend.

“Abbiamo calcolato che, in ogni edizione, la gestione dei rifiuti impatta per circa 5 tonnellate di CO₂ equivalente – afferma Simone Bastianoni –. La piantumazione di nuovi alberi è un’azione concreta per ridurre l’impatto ambientale di un grande evento come Strade Bianche. Iniziative come questa dimostrano l’importanza della collaborazione tra il mondo accademico e quello industriale per promuovere pratiche sostenibili”.

Anche per l’edizione 2025, Sei Toscana sarà green partner di Strade Bianche, contribuendo a rendere l’evento sempre più sostenibile grazie a una serie di attività mirate. La società si occuperà della gestione dei rifiuti lungo il percorso di gara, in tutti i punti di ristoro della Gran fondo e nei punti nevralgici di Siena, come Piazza del Campo, la Fortezza medicea e la Lizza, fornendo contenitori e pannelli informativi per la raccolta differenziata. I rifiuti raccolti saranno avviati al riciclo negli impianti del territorio, garantendo così una seconda vita ai materiali.

“Siamo davvero orgogliosi di contribuire alla sostenibilità di Strade Bianche – dichiara il presidente di Sei Toscana Alessandro Fabbrini –. La sinergia tra sport e ambiente rappresenta un valore aggiunto per i nostri territori e una corretta gestione dei rifiuti, insieme all’educazione ambientale, è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità.”

Sei Toscana promuoverà inoltre laboratori di educazione ambientale per bambini e adulti, affrontando temi legati al riuso, alla raccolta differenziata e al riciclo. Anche per questa edizione, verrà monitorata la produzione di rifiuti e calcolato l’impatto ambientale dell’evento per sviluppare ulteriori strategie di riduzione delle emissioni e compensazione della CO₂.