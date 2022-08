Sei Toscana, le modifiche ai servizi di raccolta nei giorni di Palio

Siena: le modifiche ai servizi di raccolta nei giorni di Palio. L’ordinanza comunale indica gli orari di conferimento dei rifiuti per le utenze di piazza del Campo e della “Y storica”

Il Comune di Siena, tramite ordinanza comunale, ha indicato gli orari di esposizione dei rifiuti per le utenze domestiche (privati cittadini) e non domestiche (attività commerciali e di ristorazione) residenti in piazza del Campo e nella “Y storica” in occasione della manifestazione paliesca del 16 agosto.

PIAZZA DEL CAMPO Giovedì 11 e venerdì 12 agosto, i rifiuti dovranno essere conferiti dal termine delle prove alle ore 8. Il 13, 14, 15 e 16 agosto i rifiuti dovranno essere esposti dalle ore 6 alle ore 7. Così come indicato nell’ordinanza comunale, i rifiuti prodotti da tutti gli utenti (cittadini e attività commerciali e di ristorazione) dovranno essere conferiti all’interno di sacchi.

“Y STORICA” (Banchi di sotto, Banchi di sopra, via di Città) Il 13, 14, 15 e 16 agosto i rifiuti dovranno essere esposti dalle ore 6 alle ore 7:30.

Sei Toscana ricorda ai cittadini residenti in centro storico nella Zona B, che martedì 16 agosto, giorno del Palio, il servizio di ritiro porta a porta sarà svolto regolarmente con il consueto orario, dalle 6 alle 8:30 (multimateriale, organico e indifferenziato). Sei Toscana raccomanda il rispetto degli orari e delle modalità di esposizione dei rifiuti per una città più vivibile anche nei giorni di festa.