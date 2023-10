Sei Toscana è un’azienda cardioprotetta

La società ha acquistato un defibrillatore e promosso corsi di formazione BLSD per i propri dipendenti



Grosseto: Sei Toscana diventa struttura cardioprotetta. Il gestore unico dei rifiuti dei 104 Comuni della Toscana del sud ha acquistato un defibrillatore e, grazie alla collaborazione con l’Associazione Siena Cuore, i dipendenti si sono formati sull’utilizzo dello strumento, acquisendo competenze fondamentali per intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco.

“L’azienda è sempre attenta alla sicurezza dei propri dipendenti e di tutte le persone che, quotidianamente, vengono nella nostra sede di Siena – spiega il presidente Alessandro Fabbrini –. Per questo, su input del nostro ufficio Salute-Sicurezza-Ambiente e con la preziosa collaborazione di Siena Cuore, abbiamo intrapreso questo importante percorso di formazione che ha già coinvolto una ventina di dipendenti della sede centrale. La salute e la sicurezza sul luogo di lavoro rappresentano per noi una priorità assoluta, e solo attraverso un impegno concreto e una preparazione adeguata si potrà garantire un ambiente cardioprotetto. È, inoltre, un segnale concreto dell’impegno dell’azienda sui temi della sostenibilità e degli obiettivi dell’Agenda 2030, in particolare per l’obiettivo3: Salute e Benessere.”





Il percorso di formazione è stato suddiviso in una parte teorica e una parte pratica attraverso le quali gli istruttori di Siena Cuore hanno fornito lezioni dettagliate sulle procedure di primo soccorso, spiegando come utilizzare correttamente un defibrillatore e fornendo indicazioni su come gestire diverse situazioni di emergenza. Successivamente, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di mettere in pratica ciò che hanno imparato, simulando diverse situazioni di arresto cardiaco.





La presenza del defibrillatore in azienda è stata comunicata all’AUSL Toscana Sud-Est per entrare a fare parte della rete di presidi presenti sul territorio, a disposizione della collettività.