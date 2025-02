Cronaca Sei Toscana ascolta i cittadini: come partecipare 18 febbraio 2025

Redazione

C'è tempo fino al 21 febbraio per iscriversi ai focus group sulla raccolta differenziata Grosseto: Il progetto di ascolto e partecipazione promosso da Sei Toscana, in collaborazione con Ato Toscana Sud, sta riscuotendo grande interesse e continua a raccogliere adesioni. Il coinvolgimento di quei cittadini che “vogliono fare la differenza”, come recita lo slogan, avverrà attraverso una serie di focus group durante i quali, utilizzando uno strumento proprio della ricerca sociale, i partecipanti avranno la possibilità di esprimere le proprie motivazioni, il proprio vissuto, le proprie convinzioni, ma anche le difficoltà che influenzano il loro comportamento nel conferimento dei rifiuti. L'obiettivo è proprio quello di includere i cittadini nella costruzione della futura comunicazione di Sei Toscana per un miglioramento della qualità della raccolta differenziata.

L'indagine si rivolge a cittadini di età compresa tra i 18 e gli 80 anni e per presentare la propria candidatura è necessario compilare il modulo di pre-adesione entro venerdì 21 febbraio alla pagina https://seitoscana.it/fare-la-differenza oppure dall'homepage di www.seitoscana.it . Le interviste dei focus group avranno la durata di circa due ore e al loro termine i partecipanti riceveranno un piccolo omaggio come ringraziamento. In questa prima fase, l'indagine di si rivolge ai cittadini di Arezzo; Grosseto, Capalbio, Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Follonica, Manciano, Orbetello, Scarlino; Abbadia San Salvatore, Buonconvento, Colle di Val d'Elsa, Monteroni d'Arbia, Piancastagnaio, Poggibonsi, San Gimignano, San Quirico d'Orcia; Piombino, Campiglia Marittima, Sassetta, e Suvereto. Seguici



