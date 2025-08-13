"Sei personaggi in cerca d’autore" - La Sala consiliare di Scarlino diventa palcoscenico d’arte

In sala del consiglio nel centro storico la mostra di arti figurative di Valerio Radi e Carla Moscatelli

Scarlino: Dal 16 al 24 agosto 2025 la Sala consiliare di piazza Garibaldi ospita “Sei personaggi in cerca d’autore”, la mostra di arti figurative firmata da Valerio Radi (foto cover di Valerio Radi) e Carla Moscatelli (foto 1), patrocinata dal Comune di Scarlino. L’inaugurazione è in programma sabato 16 agosto alle 18.00.

Ispirata alla celebre commedia di Luigi Pirandello, l’esposizione esplora, attraverso linguaggi artistici differenti, il rapporto tra realtà e rappresentazione, memoria e identità, prendendo come filo conduttore sei figure simboliche presenti in ogni comunità: la Ragazza Bella, il Parroco, il Personaggio Illustre, il Maresciallo (o le Comari), il Medico e il Sindaco.

Nelle opere fotografiche di Valerio Radi rivive la Scarlino degli anni Settanta e Ottanta, un mondo fatto di volti familiari, atmosfere d’epoca e scene di vita quotidiana. Gli abitanti di Scarlino Scalo prestano il loro volto ai personaggi, dando vita a un racconto visivo che è insieme memoria collettiva e affresco sociale.

Carla Moscatelli propone invece una lettura più simbolica e introspettiva: nelle sue opere su carta, realizzate con tecniche miste, i personaggi diventano figure universali, cariche di significati e rimandi culturali. Dal sole che accarezza la Ragazza Bella al Parroco emblema della chiesa intera, dal Personaggio televisivo alla Marescialla che affronta il peso dell’essere donna, fino al Medico-sciamana e al Sindaco evocato attraverso l’effigie di Caracalla, la sua ricerca porta il visitatore a interrogarsi sul passaggio dall’essere persona all’essere personaggio.

La mostra sarà aperta dal 16 agosto dalle 18.00 alle 23.00 e l’ingresso è libero.



