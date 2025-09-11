Segreteria PCI Grosseto, “Guerra e Pace”

Grosseto: “Si parlerà di geopolitica nell'iniziativa che il Partito Comunista Italiano, in un collaborazione con la Federazione PCI di Grosseto, ha organizzato nella giornata di sabato 13 settembre 2025 alle ore 16:00 presso l'ex Sala Consiliare di Massa Marittima in via Parenti 69.

Un argomento sul quale ruota una necessaria riflessione ad ampio raggio per comprendere e mettere a nudo le cause che stanno portando l'Europa e l'Italia in una fase di decisioni pericolose e autarchiche che di fatto ci rendono partecipi nei conflitti in corso come quello tra Ucraina e Russia e nell'aberrante tragedia del Medio Oriente, creando uno scollegamento con i popoli nel mentre si amplificano a tutto volume le faziosità, con il risultato di chiudere gli occhi e annientare le menti della classe politica, della stampa e delle televisioni.

Non è sicuramente il tempo dei settarismi: quello di cui c'è bisogno adesso, è una presa di posizione netta per la tutela dei diritti inalienabili dell'uomo e per dire basta all'attuazione costante di un genocidio che sta abbrutendo la nostra società.

Sarà questo il tema affrontato da Daniele Gasperi e Marco Barzanti, rispettivamente Segretario

Provinciale e Segretario Regionale PCI, che introdurranno l'iniziativa che si chiuderà, dopo il dibattito, con l'intervento di Massimo Longobardi, membro delle Segreteria nazionale PCI e Docente di storia dell'Economia”, termina Segreteria PCI Grosseto.



