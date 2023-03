Segreteria del PD: "Vivarelli Colonna, un sindaco maleducato e offensivo"

La ricerca della visibilità ad ogni costo. Questa volta è toccato ad Elly Schlein



Grosseto: «Il sindaco è il primo cittadino, una guida amministrativa della città - scrivono Demetrio Cozzupoli e Giacomo Termine, rispettivamente Segretario dell'Unione Comunale PD e Segretario del PD della Provincia di Grosseto -, ma anche una persona che rappresenta un stile comportamentale per la popolazione. Evidentemente Vivarelli Colonna ha nelle sue caratteristiche “naturali” la mancanza di rispetto, l'offesa mascherata dall'ironia.

I post sessisti rivolti alla neo segretaria nazionale del PD Elly Schlein non sono diversi da tante altre uscite, unica novità è aver alzato il tiro a livello nazionale forse per ottenere una maggiore visibilità.

Il rischio è abituarci a questo stile politico senza tenere conto che un sindaco è anche un esempio, un modello per la popolazione che guida (appunto).

Non confidiamo che Vivarelli Colonna chieda scusa, che torni sui suoi “post” negandoli.

Vivarelli Colonna è così. Sbruffone, sessista, volgare e arrogante.

E, allora, poiché confidiamo che in questa città, anche intorno al sindaco, ci siano persone responsabili e perbene, le invitiamo a fermarlo perché Vivarelli Colonna così comportandosi fa danni alla città e ai suoi cittadini.

Invitiamo tutti a riflettere. Minimizzare queste esternazioni come semplice ironia è molto grave, in questo modo vengono legittimati comportamenti offensivi e da bulli in seno alla nostra società. I messaggi dovrebbero essere educativi ed edificanti da parte di una istituzione, non questa indecenza».