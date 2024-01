Segretario Regionale Remaschi annuncia nuova Segreteria Azione Toscana: 3 grossetani fra i membri

Sono tre i grossetani tra i membri.

Grosseto: "Nella nuova Segreteria Regionale di AZIONE TOSCANA un posto di rilievo rivestono ben 3 grossetani: Alfredo Valerio (Tesoriere), Francesco Grassi (Responsabile Dipartimento Energia e ambiente), Giuseppe Monaci (Responsabile Difesa del suolo, ambiente e cambiamenti climatici)", ad annunciarlo è Francesco Grassi, Segretario Provinciale Azione Grosseto, per conto del Segretario Regionale, Marco Remaschi.

La squadra che supporterà Remaschi per le prossime sfide elettorali sarà inoltre costituita da i seguenti nominativi :

Milena Brath – Vicesegretario

Antonio Lauria – Vicesegretario, Portavoce, Enti locali (Firenze e provincia)

Leonardo Cappellini – Organizzazione

Michele Gentili – Comunicazione

Pelliccia Riccardo – Enti Locali (escluso Firenze e provincia)

Christian Pergola – Under 30

Supporteranno il lavoro dell’esecutivo/segreteria i seguenti Responsabili dipartimento:

Riccardo Tartaglia – Sanità

Massimo Vitrani – Infrastrutture, rifiuti e transizione ecologica

Ilaria Tesi – Politiche di genere

Riccardo Gabriele – Agricoltura e sviluppo rurale

Pietro Paradossi – Politiche giovanili, istruzione, formazione e cultura

Helga Bracali – Lavoro, attività produttive, commercio e turismo

Antonio Zambito – Politiche familiari, casa e politiche abitative

Marco Greco – Promozione brand toscana

Lucia Cherici – Diritti civili

Daniele Carmassi – Disabilità e sociale

“Esprimo la mia fiducia nella competenza e nella dedizione di ogni membro dell'Esecutivo e sono convinto che si tratti di una squadra coesa per gestire le sfide che la Toscana dovrà affrontare nei prossimi mesi, partendo dalle elezioni amministrative e quelle europee sulle quali siamo già al lavoro.” – dichiara Marco Remaschi segretario regionale di Azione.

"I leader nazionali, in testa Carlo Calenda, sono convinti che questo nuovo Esecutivo Regionale rappresenti un passo avanti significativo verso l’efficienza del partito e che il lavoro che saprà esprimere porterà risultati significativi.Saremo presenti e ci faremo sentire in tutte le prossime sfide elettorali, sia comunali che europee, portando proposte concrete e facilmente riconoscibili per i cittadini. La nostra forza è il capitale umano e sono convinto che le idee che porteremo tra la gente, sapranno premiarci.” – chiude Remaschi.

Francesco Grassi dichiara: "Apprezziamo il riconoscimento arrivato a Grosseto dopo quattro anni di duro lavoro sul territorio, un riconoscimento che ci riempie di orgoglio ma che ci carica anche di ulteriore responsabilità. Energia e ambiente sono tematiche che emergono chiaramente in alcune criticità del nostro territorio. Pensiamo alla situazione della laguna di Orbetello, alle annose questioni che interessano l'area nord, come quella dei gessi rossi ma anche il tema dibattuto della geotermia sull'Amiata. Questi sono solo alcuni dei grandi temi della nostra provincia e molti altri ve ne sono nel resto della nostra bellissima regione. Il nostro impegno sarà quello di garantire vigilanza e soluzioni, coscienti della responsabilità che abbiamo sull'ambiente ma anche capaci del pragmatismo necessario per non privare la Maremma di un comparto industriale e di nuove possibilità dal punto di vista della produzione energetica" conclude Francesco Grassi.

"Infine il messaggio di soddisfazione di Carlo Calenda: “Marco Remaschi, con la sua esperienza e il suo impegno, guiderà quest’ottima squadra, nella quale riponiamo la massima fiducia per poter proseguire nel nostro percorso di crescita anche in una regione per noi fondamentale come la Toscana”.