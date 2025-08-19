Segretario Pd Termine saluta Spadi: ‘Il suo impegno resta un punto di riferimento’”

Grosseto: "Desidero rivolgere, a nome mio personale e di tutta la Federazione provinciale del Partito Democratico, un sentito ringraziamento a Donatella Spadi per l’impegno, la passione e la competenza con cui in questi cinque anni ha rappresentato il nostro territorio e il nostro partito nel Consiglio regionale della Toscana.

La sua esperienza, maturata sia nella professione di medico che nell’attività politica, è stata una risorsa preziosa per affrontare sfide difficili e decisive, dalla gestione della pandemia all’approvazione di provvedimenti fondamentali per i diritti e la qualità della vita delle persone.

Il PD grossetano le è grato per il lavoro svolto con serietà e dedizione, e le augura di poter continuare, anche attraverso la sua professione, a portare un contributo importante al bene comune e al sistema sanitario pubblico.

Un grazie sincero, dunque, a Donatella per aver dato tanto alla nostra comunità e al nostro partito: il suo impegno resta un punto di riferimento per tutti noi", conclude Giacomo Termine, segretario provinciale PD Grosseto.



