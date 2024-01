Segnalazione sul fosso Beveraggio da parte del Comitato Grosseto Aria Pulita: la replica del Comune

Grosseto: “Viste le segnalazioni che ci sono pervenute abbiamo ritenuto utile attivare ancora una volta gli uffici, che si sono relazionati anche con tecnici di Acquedotto del Fiora, per giungere a una risposta definitiva sulla vicenda riportata dai rappresentanti del Comitato Grosseto Aria Pulita. Questo nella speranza che possano finalmente terminare illazioni che vanno a sfiorare il procurato allarme tra la cittadinanza.





Il post pubblicato dal Comitato Grosseto Aria Pulita definisce il Fosso beveraggio come una “fogna illegale a cielo aperto” ed è accompagnato da un filmato che vuole rafforzare questa tesi. Il post e il filmato omettono però alcune informazioni decisive. Sì, perché il 6 gennaio il fosso Beveraggio è stato interessato solo minimamente dallo scolmatore di piena e quindi le acque nel filmato sono esclusivamente le acque piovane proveniente dai fossi e dai canali circostanti. Il grafico dell’attivazione dello scolmatore che ne verifica il funzionamento è lampante: si vede chiaramente che nel periodo di pioggia intensa del 6 gennaio l’attivazione è minima e riguarda soltanto la parte al di sopra della linea orizzontale arancione per pochi metri cubi al secondo. In particolare nel filmato e nel post non è precisato il punto esatto della ripresa, ma una cosa è certa: sicuramente quella portata non era in prossimità dello scolmatore di piena, bensì molto più probabilmente lungo il percorso del secondo fosso Beveraggio (in aperta campagna) prima della confluenza con il fosso Bardanella ove di fatto sono raccolte tutte le acque piovane dei canali e dei campi circostanti.

In tale ipotesi è naturale che a seguito di precipitazioni consistenti, in poco tempo tutto il reticolo secondario maturi una portata considerevole. Il problema della pendenza del fosso beveraggio, cui accenna il post, deve essere riferito al percorso dopo la confluenza con il fosso Bardanella: insomma, le acque riprese dal filmato sono il risultato della confluenza nel fosso Beveraggio e nel fosso Bardanella delle acque meteoriche che, in caso di precipitazioni consistenti (come quelle verificatesi il 6 gennaio), garantiscono portate notevoli, ma non sono le acque provenienti dallo scolmatore di piena. Invito dunque i componenti del Comitato Grosseto Aria Pulita a non diffondere messaggi distorti e privi di fondamento”. Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto.