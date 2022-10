Seggiano, continuano le ricerche dell'uomo disperso

Seggiano: Un uomo è scomparso da ieri, sulle pendici dell’Amiata. L’anziano, uscito per un pomeriggio alla ricerca di funghi, era in compagnia di un suo amico, che per motivi personali aveva interrotto la raccolta e fatto rientro.



È stato lui a dare l’allarme e far scattare così la macchina di ricerca.

La notte non ha portato a risultati.

Una notte insonne per volontari e Vigili del Fuoco che hanno combattuto il freddo amiatino notturno e la ridotta capacità di visione. Aiutati dai cani hanno battuto una zona ampia a ridosso di Pescina. L’uomo però non è stato ancora ritrovato e con le luci dell’alba le ricerche sono ripartite, aiutate anche da una maggiore visibilità.

Sul posto sono presenti molti volontari accorsi dalla provincia di Grosseto, VAB e CRI hanno affiancato la Racchetta AltaMaremma e tutto il personale presente.

“È stata una notte dura e faticosa, ma le ricerche continuano, siamo fiduciosi e dobbiamo esserlo, lo troveremo” sono le parole di un volontario della Racchetta a Seggiano impegnato nelle ricerche.