Secondo posto per le giovanili del Cp Grosseto alle finali della Coppa Fisr

Grosseto: Va in archivio l’esaltante stagione del Circolo Pattinatori Grosseto. Nello scorso fine settimana si sono svolte le finali giovanili della Coppa Firs, che hanno confermato la società biancorossa ai vertici regionali. Sia la formazione under 11 che quella under 13 hanno chiuso la manifestazione di chiusura con un secondo posto, a conferma di quanto di buono avevano fatto vedere in campionato. I più piccoli, guidati da Fabio Bellan, chiudono con il rammarico di non essere riusciti a mantenere il vantaggio nella gara decisiva con il Viareggio Hockey. A tutti va comunque un grosso applauso per la crescita mostrata in questi mesi.



Coppa Fisr Under 13

•Tuttauto Davitti-Cgc Viareggio 5-3 (p.t. 3-1)

CP GROSSETO: Conti, Sinjari; Edward Convertiti Mann, Tonini, Alex Convertiti Mann (2), Pucillo, Boni, Turbanti (3), Civitarese, Della Posta. All. Emilio Minchella.

CGC VIAREGGIO: Rosi, Salemi; Barcaroli, Vellutini, Caccavale, Pelliccia, Pucci, Miozzo (3), Galli, Sbrana. All. Andrea Facchini.

ARBITRO: Franco Ferrari.

•Viareggio Hockey-Tuttauto Davitti Grosseto 5-2 (p.t. 5-0)

VIAREGGIO: Mutti, Paolinelli; Venturi, Cupido, Squeo (4), Triglia (1), Galimberti, Frediani. All. Cesare Angelo Frediani.

CP GROSSETO: Conti, Sinjari; Edward Convertiti Mann, Tonini, Alex Convertiti Mann (1), Pucillo, Boni, Turbanti (1), Civitarese, Della Posta. All. Emilio Minchella.

ARBITRO: Franco Ferrari





Coppa Fisr under 11

•Papini Grosseto-Tipografia Senesi Prato 10-4 (p.t. 5-3)

CP GROSSETO: Sinjari, Buonriposi; Alice Sorbo (3), Bordan (3), Gabriele Sorbo (1), Amerighi, Uguzzoni, Spinosa (3). All. Fabio Bellan.

PRATO: Bruno; Bianchi (2), Castagnozzi, Mazzoni, Paccosi (1), Rosati, Pacini (1), Ferramosca. All. Maurizio Baldesi.

ARBITRO: Mario Trevisan.

•Papini Grosseto-Viareggio Hockey 3-4 (p.t. 3-2)

CP GROSSETO: Sinjari, Buonriposi; Alice Sorbo, Bordan, Gabriele Sorbo (2), Amerighi, Uguzzoni, Spinosa (1). All. Fabio Bellan.

VIAREGGIO HOCKEY: Salvadori; Caradonna, Venturi (1), Medi, Iannuzzi, Vecoli (1), Cupido (1), Bertuccelli (1), Michelucci.

ARBITRO: Edoardo D’Alessandro.