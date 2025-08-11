Secondo posto per gli under 15 del Bsc Grosseto al “Memorial Scarpelli”

Tra le sette squadre partecipanti giunte da tutta Italia a vincere è stato il Nettuno, mentre i biancorossi hanno raggiunto la finale chiudendo al secondo posto

Pugliese, presidente Bsc Grosseto: “Bello vedere tanti appassionati e tante famiglie allo stadio. Grazie di cuore ai partecipanti e al nostro staff che si è adoperato per l’ottima riuscita”

Grosseto: Grande partecipazione al “Memorial Scarpelli”, il torneo under 15 targato Big Mat Bsc Grosseto, che si è giocato dal 7 al 10 agosto allo stadio Simone Scarpelli di Grosseto. Un torneo di grande qualità, con sette squadre a rappresentare varie regioni d’Italia, che si è concluso con la finale tra il Big Mat Bsc Grosseto e i pari età del Black eagles Nettuno, vinta da questi ultimi.

“E’ sempre bello riuscire a portare allo stadio tanti appassionati di baseball – ha spiegato il presidente biancorosso Antonio Pugliese -, soprattutto quando si parla di ragazzi e famiglie. In questi giorni l’impianto grossetano è stato al centro di partite, ritrovi, allenamenti, pranzi e cene di tantissime famiglie e ragazzi che hanno partecipato con grande grinta e passione a un torneo per noi molto importante, perché in ricordo del nostro Simone Scarpelli. Ci tengo a ringraziare di cuore tutte le squadre che hanno partecipato, le famiglie dei ragazzi e, soprattutto, il nostro staff, i nostri dirigenti e volontari che si sono adoperati, non solo in questi giorni, per l’ottima riuscita del torneo”.

Dopo la presentazione delle squadre, che si è tenuta il mercoledì sera, e dopo il saluto del presidente Pugliese e delle istituzioni, il torneo è cominciato giovedì mattina con la partita tra il Big Mat Bsc Grosseto, padrone di casa, e il Sala Baganza, vinta dai grossetani per 6-4. Prima della gara, però, Stefano Scarpelli, cugino di Simone, ha dato ufficialmente il via al torneo con un lancio simbolico. Durante la giornata si sono svolte anche le altre gare: Black eagle Nettuno-Junior Rimini 10-0, Bsc Grosseto-Rangers Re di Puglia 6-2, Junior Rimini-Drk Toscana 7-0, Sala Baganza-Black eagle Nettuno 2-9 e Drk Toscana-Tigri Alghero 2-1.

Nelle gare di venerdì e sabato il Big Mat Bsc Grosseto battuto il Junior Rimini per 7-2, il Drk Toscana per 13-3 e le Tigri Alghero per 10-5, perdendo solo contro i Black eagle Nettuno per 9-3. A conquistare la finale per il terzo posto è stato il Junior Rimini, che ha battuto Tigri Alghero per 7-5, mentre nella finalissima per il primo posto si sono ritrovate le due squadre più forti, il Big Mat Bsc e il Black eagle Nettuno, che ha vinto senza storia con il punteggio di 12-0.

“Ci tengo a ringraziare – ha concluso il presidente Pugliese – Sara Scarpelli e la Big Mat Edilizia commerciale, nostro main sponsor, per il continuo sostegno, e lo Studio radiologico Picotti e Algeri che in occasione del Memorial ci ha fornito tutto il materiale per le premiazioni. Infine, un grande ringraziamento anche al nostro dirigente Marco Algeri che è sempre vicino alla società”.

Per conoscere i prossimi impegni e le attività del Big Mat Bsc Grosseto è possibile consultare il sito internet www.bscgrosseto.it, la pagina Facebook o il profilo Instagram della società biancorossa.

In allegato foto di Noemy Lettieri