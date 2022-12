Secondo open-day al Polo tecnologico da tutto esaurito

Grosseto: Continua il successo della scuola aperta al Manetti Porciatti con quasi 80 famiglie che anche sabato 3 dicembre hanno visitato la imponente dotazione laboratoriale dell’Istituto grossetano. “Sono contento che l’intenso lavoro sviluppato dallo staff dell’Orientamento - commenta il dirigente scolastico Claudio Simoni - dia risultati così entusiasmanti che ripagano dell’impegno di tutto l’Istituto. La preparazione tecnica dei nostri studenti, le competenze che essi acquisiscono sono oggi molto apprezzate in ambito lavorativo a tal punto che è difficilissimo, se non impossibile, per imprese e aziende trovare tecnici da impiegare, tale è il loro esiguo numero.

Una grossa crescita è rappresentata dalla componente femminile che finalmente ha compreso l’importanza di approcciare studi tecnico scientifici, capaci di offrire una carriera in questo ambito in sviluppo costante.” Ricordiamo che per chi non ha potuto partecipare ai primi due open day, i momenti di orientamento tornano giovedì 15 dicembre, sempre dalle 15 alle 18, per poi passare a domenica 15 gennaio 2023 dalle 9,30 alle 12,30 e sabato 21 gennaio con orario dalle 15 alle 18. Per prenotarsi basta compilare il modulo sul sito dell’orientamento www.isitgrosseto.com.