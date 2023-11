Secondo impegno di Coppa Italia per il Circolo Pattinatori Toscoservice

Grosseto: Secondo impegno stagionale per la formazione del Toscoservice Circolo Pattinatori nella coppa Italia di serie B. I biancorossi di Fabio Bellan, dopo il successo convincente di due settimane fa sulla pista dello Startit Prato (13-5) si confrontano domenica alle 18 sulla pista amica del centro sportivo di via Mercurio, con i cugini della Blue Factor Castiglione, che giovedì scorso ha superato Prato per 10-6.

Per il quintetto di Fabio Bellan è un test importante a due mesi dall’inizio del campionato. Il Toscoservice, che si è rinforzato con Irace, Emanuele Perfetti, Giabbani e Faelli, non nasconde la velleità di voler tornare subito in serie A2 e incontri come questi daranno sicuramente indicazioni importanti per il mister.

I convocati: Bruni, Irace; Emanuele Perfetti, Giusti, Burroni, Giabbani, Bianchi, Faelli, Alfieri, Nerozzi.